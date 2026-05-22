Setenta capitanes y jefes de máquinas de la Marina Mercante se dan cita en Ribeira
Entre los asistentes se encuentran el nuevo jefe de Sasemar en Fisterra, Alberto López Salgueiro, y Juan Luis Pedrosa Martínez, exdirector de Salvamento Marítimo
El restaurante del Club Náutico de Ribeira acoge este viernes la comida anual de capitanes y jefes de máquinas de la Marina Mercante en Galicia.
Se trata de una comida de confraternidad de marinos mercantes que desempeñan su actividad profesional en todo el sector marítimo-portuario de Galicia, empresa privada, administración general del Estado y autonómica de la Xunta de Galicia, universidades, prácticos de puerto, armadores, consignatarios de buques y de mercancías o marinos embarcados, así como en diversos puestos directivos de responsabilidad en tierra en empresas del sector y/o terminales marítimas.
Entre los setenta asistentes se encuentran el nuevo jefe de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) en Fisterra, Alberto López Salgueiro; Rafael Rodríguez Valero, el exdirector general de la Marina Mercante; Juan Luis Pedrosa Martínez, exdirector de Salvamento Marítimo del Estado; el exalcalde de Ribeira José Luis Torres Colomer, que es capitán de Marina Mercante; varios directivos de Repsol; profesores de Náutica de la Universidade da Coruña; profesores de escuelas náutico-pesqueras; personal de Vigilancia Aduanera, etc.
La cita se viene celebrando anualmente desde hace más de tres décadas; en Ribeira ya tuvo lugar en varias ocasiones.
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