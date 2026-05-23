Detenidas en Noia tres personas que vendían droga desplazándose en patinete y bicicleta
En la parte posterior de la vivienda se encontró semienterrada una caja registradora de seguridad sustraída en un local hostelero
La Guardia Civil de Boiro desarticuló un punto de venta de sustancias estupefacientes y detuvo a dos hombres y a una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de receptación, en la fase de explotación de la operación Patineta.
La operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Noia, se inició a principios de año a raíz de tener conocimiento los efectivos de la citada unidad de la posible existencia de un punto de venta de drogas en la localidad al que acudían supuestamente toxicómanos durante todo el día para la compra de su dosis, lo que generaba la consiguiente alarma social en la zona.
Los agentes lograron la localización del inmueble en el que presuntamente se cometían los ilícitos, comprobando que los detenidos se desplazaban en patinete o bicicleta por la localidad, para la entrega de las dosis a diversos consumidores finales, tratando de dificultar con ello la labor policial.
Tras confirmar la ubicación de la vivienda y averiguar la identidad de los presuntos autores, la Guardia Civil solicitó orden judicial de entrada y registro en la vivienda, en la que decomisó diversos objetos procedentes de robos cometidos en la zona, entre ellos, semienterrada en la parte posterior de la vivienda, una caja registradora de seguridad sustraída unos días antes en un establecimiento hostelero de Noia, valorada en 10.000 euros.
Algunos de los efectos encontrados ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios; otros aún no han sido reclamados.
- La terraza a 10 minutos de Santiago que pocos conocen: luces de verbena y más de 20 opciones de desayuno
- La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”
- Adiós a las conexiones perdidas: el aeropuerto de Santiago, referente internacional en fluidez operativa
- Santiago se une a la fiebre del hyrox en los gimnasios: 'Es un deporte muy saludable, que engancha y crea comunidad
- Así abrió sus puertas la nave okupada de Santiago: 'Os veciños teñen ganas de que comecemos a facer cousas
- Suspendidas todas las competiciones federadas de pesca deportiva de Galicia, con más de 500 deportistas afectados
- Licencia para que Erimsa extraiga cuarzo en un área equivalente a mil campos de fútbol de la comarca de Ordes
- Las expresiones de los abuelos gallegos que son puro patrimonio oral: «estás de bo ano» o «nin arre nin xo»