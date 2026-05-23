Detenidas en Noia tres personas que vendían droga desplazándose en patinete y bicicleta

La Guardia Civil de Boiro desarticuló un punto de venta de sustancias estupefacientes y detuvo a dos hombres y a una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de receptación, en la fase de explotación de la operación Patineta.

La operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Noia, se inició a principios de año a raíz de tener conocimiento los efectivos de la citada unidad de la posible existencia de un punto de venta de drogas en la localidad al que acudían supuestamente toxicómanos durante todo el día para la compra de su dosis, lo que generaba la consiguiente alarma social en la zona.

Los agentes lograron la localización del inmueble en el que presuntamente se cometían los ilícitos, comprobando que los detenidos se desplazaban en patinete o bicicleta por la localidad, para la entrega de las dosis a diversos consumidores finales, tratando de dificultar con ello la labor policial.

Tras confirmar la ubicación de la vivienda y averiguar la identidad de los presuntos autores, la Guardia Civil solicitó orden judicial de entrada y registro en la vivienda, en la que decomisó diversos objetos procedentes de robos cometidos en la zona, entre ellos, semienterrada en la parte posterior de la vivienda, una caja registradora de seguridad sustraída unos días antes en un establecimiento hostelero de Noia, valorada en 10.000 euros.

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Algunos de los efectos encontrados ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios; otros aún no han sido reclamados.