El IES de Rianxo gana dos premios en el festival de cine escolar Olloboi, celebrado en Boiro
Al certamen se presentaron 79 cortos procedentes de centros de enseñanza de Galicia, País Vasco, Portugal y Argentina
El establecimiento Abadía de San Enrique, de Boiro, acogió este viernes el festival de cine escolar Olloboi, organizado por la asociación del mismo nombre y que promueve en las aulas la creatividad en el ámbito audiovisual.
La cita, que se celebra desde 2009, recibió en esta edición un total de 79 cortos procedentes de centros de enseñanza de Galicia, País Vasco, Portugal y Argentina.
El festival dio comienzo con la sección Olloboiro, en la que se proyectaron los cortos realizados en los centros educativos de Boiro. Posteriormente, en la sección Muchachada Matiné se pudieron ver las piezas realizadas esa misma mañana por participantes en el certamen, en esta ocasión en torno a la temática de las escuelas unitarias locales.
Finalmente, tuvo lugar la gala de entrega de premios, presentada por Sabela Hermida y Mario Brión.
Debido a la baja participación en las categorías de Bachillerato y Formación Profesional, en esta edición contaron finalmente con un único premio, que fue para la pieza Asfixia, del CIFP Audiovisual de Vigo. Se otorgó una mención especial a Toda a verdade?, del IES Río Miño, de Rábade.
La categoría para mayores de 18 años quedó desierta. Pero este año se creó una nueva, denominada Compromiso, para reconocer aquellos cortos más críticos y comprometidos con la memoria, la sociedad y las realidades que nos rodean. En esta sección se premiaron dos piezas: Coma lobos, del IES Chapela, de Redondela, y Fogar, del IES Eusebio da Guarda, de A Coruña.
En la categoría Peques, los premios fueron para los cortos A viaxe dos faros, del CEIP Ponte dos Brazos, de Arteixo, y O aprendiz, del CEIP Sagrada Familia, de A Coruña.
En la categoría de ESO ganaron Tiroteo, de la Fundación Zaragüeta Zulaica, de Donosti (País Vasco) y Ausencia, del IES Félix Muriel, de Rianxo; y en la denominada Olloboi PT (para creaciones de centros de Portugal), Se tivese cinco minutos para viaxar ao pasado, de la Escola EB 2, 3 Frei Bartolomeu dos Mártires, de Viana do Castelo (Portugal).
El galardón Asociación Olloboi recayó en la pieza Onde viaxan as lembrabas, del CEIP Torre de Hércules, de A Coruña, y el premio Muchachada Matiné fue para Nos vellos tempos, del IES Félix Muriel, de Rianxo.
En 2020 la Academia Galega do Audiovisual le otorgó al colectivo Olloboi el Premio Especial Xosé Sellier por su compromiso y trabajo en pro de la cantera del cine gallego.
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