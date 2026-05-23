O baile e a arte como ferramentas para construír comunidade en Boiro
Os colectivos Ambar e Concomitentes alíanse co proxecto Interdependencias para estreitar lazos sociais, artísticos e de coidado no Barbanza
A asociación de persoas con diversidade funcional Ambar e a entidade Concomitentes uniron forzas este sábado na rúa Doutor Santos Mieites de Boiro para celebrar un encontro aberto ao público, no marco do proxecto Interdependencias.
A iniciativa nace co obxectivo de estreitar lazos sociais, artísticos e de coidado na comarca do Barbanza, poñendo a cultura no centro da inclusión.
A xornada serviu como carta de presentación dun proxecto colaborativo que busca transformar a contorna a través da arte. O evento destacou, sobre todo, polo seu carácter participativo, utilizando o baile como un vehículo fundamental para a cohesión social e a creación de comunidade.
Unha conversa sobre o futuro e os desexos
O acto comezou cunha mesa redonda dirixida ás familias e á veciñanza, na que participaron Fran Quiroga (director de Concomitentes), Natalia Balseiro (mediadora), Manu Mimé (responsable de Arte de Ambar), a presidenta de Ambar, Milagros Rey Pérez, e usuarios da entidade.
Durante a conversa, Natalia Balseiro fixo un chamamento á implicación cidadá: "Estamos aquí porque queremos que a xente se faga parte activa deste proxecto", dixo.
Pola súa banda, Moisés e Sonia, usuarios da entidade, compartiron os avances do proceso, así como as súas inquedanzas persoais, cun especial interese centrado na posta en valor da natureza e do patrimonio local.
Manu Mimé subliñou o propósito social de Ambar: "O noso traballo céntrase en que as persoas con diversidade funcional acaden unha autonomía plena e poidan facer realidade os seus desexos. Cuestións como a vivenda, o ocio, o emprego ou a capacidade de viaxar son necesidades básicas", explicou.
"Saír da rutina, algo que para moitos resulta sinxelo, é un reto para quen atopa barreiras no seu día a día", engadiu.
O encontro tomou un matiz festivo coa iniciativa Ghastas Pista RPM. Baixo a dirección de Caterina Varela e Félix Fernández (co colectivo RPM) e amenizada pola música de Rey DJ, a rúa transformouse nun espazo de expresión e celebración colectiva onde o baile eliminou calquera barreira entre os asistentes.
A xornada finalizou cunha entrega de premios, que contou coa presenza da concelleira de Cultura de Boiro, María Outeiral, e pechouse cun vermú popular para todos os asistentes, consolidando o ambiente de confraternidade.
Un compromiso con futuro
Fran Quiroga, director de Concomitentes, quixo agradecer o apoio da cidadanía: "Dende Concomitentes interesámonos por aquelas persoas que cren no futuro, porque nos dan esperanza. Ambar traballa incansablemente cada día para construír ese futuro máis inclusivo", sinalou.
Interdependencias dá o seu primeiro gran paso en Boiro, demostrando que a arte e a participación cidadá son os mellores aliados para avanzar cara a unha sociedade máis humana e interconectada.
