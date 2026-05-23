"Tan ricamente, ¿ves?": investigan un video en el que se autoinculpa el supuesto autor del incendio de un camión en Ribeira

"Tan ricamente, ¿ves?". Así comienza el video de 22 segundos que circula por las redes sociales en relación, supuestamente, al incendio que calcinó por completo la cabina tractora de un camión el pasado jueves en el puerto de Ribeira.

En el video se ve cómo alguien prende fuego con un mechero eléctrico en las pertenencias existentes en lo que, en efecto, parece la cabina de un camión.

"Agora colledes... Moisés Sampedro Gomes", dice mientras tanto, para reconocer a continuación: "Porquería de xente son; a verdade é que si". "Vas a ver como arde todo", concluye.

El video, que al parecer habría subido a las redes sociales el propio autor de los hechos, ya está en poder de la Policía Nacional, que investiga si está relacionado con el incendio del camión, que llevaba meses estacionado en el puerto ribeirense (porque sobre él pesa un embargo preventivo de Hacienda) y si el autor del mismo es quien dice ser.

Captura de pantalla del video supuestamente relacionado con el incendio de un camión en Ribeira. / Cedida

Y, para ello, los investigadores cuentan con un detalle que resultará clave: el tatuaje que el presunto pirómano luce en su brazo derecho (le cubre también parte de la mano) y que podría ser su pasaporte a los calabozos.

El incendio se produjo a las seis de la tarde del pasado jueves 21. En ese momento no estaba en el interior de la cabina tractora el hombre de origen senegalés que solía dormir en ella y que, según trabajadores del puerto, se había prestado a vigilar que no se cometiesen robos en otros camiones de transporte que estacionan a diario en ese lugar (la explanada de la antigua lonja).

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a la posibilidad de que el incendio fuese intencionado y tuviese su origen en una venganza relacionada precisamente con un robo frustrado de combustible en uno de esos camiones.

Portos de Galicia ya había solicitado hace tiempo la retirada del camión incendiado, pero no había obtenido autorización judicial para ello debido al citado embargo preventivo.

Estado en el que quedó el camión tras el incendio. / Cedida

Fue un vigilante de Portos el que avisó al 112 tras producirse el incendio. Al principio se vivieron momentos de tensión porque se temía que el hombre que solía dormir en la cabina tractora pudiera estar dentro en ese momento. Afortunadamente no fue así.

El fuego acabó afectando a un camión que estaba estacionado al lado.

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Este suceso aviva el debate en torno a la falta de seguridad en el puerto ribeirense, en el que ya se han producido en los últimos meses diversos sucesos. Desde robos en embarcaciones hasta la aparición de un cadáver encadenado a una escalera del muelle (un suceso que finalmente se descartó como muerte violenta) o la aparición del cuerpo sin vida de una mujer que solía dormir en el pasillo de la nave de los departamentos de usuarios.