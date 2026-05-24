Casi 800 raciones de paella y 2.000 euros en premios: así fue la gran fiesta del comercio de Boiro

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) celebró este sábado la gran fiesta final de la campaña Compras con corazón, una iniciativa que durante las últimas semanas dinamizó el comercio local de Boiro premiando las compras realizadas en los establecimientos asociados.

La Plaza de Galicia se convirtió durante toda la tarde en un auténtico punto de encuentro para familias, clientes y comerciantes, en un ambiente festivo que combinó música, actividades infantiles, gastronomía y animación alrededor del comercio local.

La programación comenzó con la sesión musical de las DJ's Rasca y Salta. Los más pequeños pudieron disfrutar durante horas de los hinchables y de la torre de escalada instalados para la ocasión.

En total se registraron 333 accesos a los hinchables y 135 participaciones en la torre de escalada, unos datos que evidencian la elevada participación familiar a lo largo de la tarde.

Otro de los momentos más concurridos de la jornada fue la degustación gratuita de paella, de la que se repartieron un total de 746 raciones.

En la fiesta de cierre de la campaña se repartieron 746 raciones de paella. / Cedida

Ya en la recta final de la tarde, el músico Mario Colomán tomó el relevo con una actuación dinámica y muy participativa que sirvió para incrementar la expectación ante el gran momento de la noche. A las 21.00 horas dio comienzo el esperado sorteo presencial de los 2.000 € en premios, conducido por el presidente de la patronal, Daniel García, acompañado sobre el escenario por Mario Colomán, que fue introduciendo diferentes intervenciones musicales y momentos de humor entre extracción y extracción.

En la entrega de los premios también participaron el secretario de la entidad, Santiago Cajaraville; el tesorero, Suso Santamaría; y la concejala de Educación, Carmen Silva.

Se entregaron cuatro premios de 250 euros y un gran premio final de 1.000 euros. Los vales de 250 € fueron para María Rosa Rodríguez Tejerina, José Antonio Gómez Ruiz, Ana María García Blanco y María Elena Ortiz Iglesias; y el de 1.000 € para Noemí Sánchez Places.

Uno de los datos más destacados de la campaña es la elevada participación en el cambio de tiques de compra por rifas: un total de 5.635. Esta cifra se tradujo en más de 100.000 euros en compras realizadas en los negocios locales participantes durante el desarrollo de la campaña.

En el momento del sorteo había en la plaza cerca de dos mil de personas.

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Los más pequeños disfrutaron de un parque de hinchables. / Cedida

Daniel García se mostró muy satisfecho con la respuesta vecinal y señaló que “era complicado igualar el impacto y la participación alcanzada el pasado verano en las campañas de agosto, pero esta fiesta demostró una vez más que la gente responde cuando se hacen actividades pensadas para dinamizar Boiro y apoyar al comercio local”.