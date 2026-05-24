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El arzobispo de Santiago asiste este lunes en A Pobra a un homenaje a las Misioneras del Divino Maestro

La gestión del colegio de FP Dual se traspasa a la Fundación Educativa Ultreia

Instalaciones del Colegio Divino Maestro, de A Pobra.

Instalaciones del Colegio Divino Maestro, de A Pobra. / Páxinas Galegas

Suso Souto

A Pobra

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, asistirá este lunes en A Pobra al acto de homenaje y agradecimiento a la orden Misioneras del Divino Maestro, que durante más de 40 años ha desarrollado una importante labor educativa y social en el municipio.

El acto coincide con el traspaso de la gestión del CPR Divino Maestro Pedro Barrié de la Maza a la Fundación Educativa Ultreia, de la Archidiócesis de Santiago.

Se trata de un centro de FP Dual en el que se imparten el grado básico de servizos administrativos, el grado medio de gestión administrativa, certificados profesionales y formación programada por empresas.

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El arzobispo presidirá la misa que se oficiará a las 18.30 horas en la iglesia de Santiago do Deán. Una hora después tendrá lugar un acto institucional en el Teatro Elma, presidido por el alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal.

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