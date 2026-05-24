La exitosa andaina solidaria de Congalsa transcurrió frente a cuatro playas de A Pobra

Trabajadores y directivos de Congalsa, junto con sus familiares, representantes de empresas colaboradoras, asociaciones comarcales y autoridades, participaron este domingo en A Pobra en la X Andaina Solidaria organizada por la compañía.

Entre la modalidad presencial y la virtual, a través de la adquisición del denominado dorsal cero, secundaron la iniciativa más de 350 personas.

El itinerario, circular y de 10 kilómetros, fue diseñado por la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza e Sar-A Orixe.

Al finalizar la ruta, el presidente de la corporación empresarial Congalsa, Luis Miguel Simarro, valoró positivamente la iniciativa: “Nos satisface enormemente la respuesta a nuestra andaina, que busca aunar actividad física, convivencia y solidaridad”, señaló.

Los participantes en la andaina, a su paso por la playa de O Areal. / Cedida

Junto a Simarro participaron también el alcalde pobrense, José Carlos Vidal, y la directora general de Congalsa, Noela Prieto, quien destacó el compromiso de la compañía con este tipo de acciones "que promueven el bienestar, la cohesión y la responsabilidad social".

Los participantes partieron de la Praza Alcalde Segundo Durán a las 09.30 horas para dirigirse hacia la playa de O Areal, al puente de San Antonio y al lugar de Castro.

Posteriormente, recorrieron la playa de A Corna, por donde discurre la ruta A Orixe, y continuaron por las playas de A Illa y Cabío hasta alcanzar el Alto da Pedra da Moura.

A continuación, llegaron al Alto de Cabío, antes de enlazar de nuevo con el paseo de O Areal y regresar al punto de partida.

Congalsa destinará los alimentos y los fondos recaudados durante la iniciativa a distintas ONG's de la comarca del Barbanza y a la cofradía de A Pobra.

Noticias relacionadas

La empresa realizará en los próximos días el balance definitivo de la recaudación obtenida.