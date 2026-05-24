Noia pecha unha exitosa Feira do Libro que encheu a alameda de actividades na fin de semana

Numerosas persoas gozaron dos obradoiros e espectáculos

Unha das actividades da Feira do LIbro de Noia. / Cedida

Suso Souto

Noia

A Feira do Libro de Noia pechou esta fin de semana cun balance moi positivo, consolidándose como unha cita cultural de referencia na comarca e reunindo durante tres días centos de persoas ao redor da lectura, a cultura e actividades para todos os públicos.

O bo tempo acompañou durante toda a fin de semana, con xornadas de sol que permitiron gozar plenamente das actividades programadas e contribuíron a crear un gran ambiente tanto na alameda como nos distintos espazos da feira.

Os grandes protagonistas desta edición foron os obradoiros e as actividades infantís, que rexistraron unha gran participación e estiveron cheos ao longo de toda a programación.

As propostas para os máis pequenos e pequenas encheron de vida a alameda, converténdoa nun punto de encontro para familias e público de todas as idades.

A concelleira de Cultura, Chelo Martínez, destacou “a gran afluencia de veciños e veciñas, así como de persoas visitantes, que demostraron unha vez máis o interese que existe en Noia pola cultura e pola lectura”.

Ademais, quixo agradecer “o traballo de todas as persoas, asociacións, editoriais, autoras e autores que participaron na feira e fixeron posible o éxito desta edición” e amosouse especialmente contenta "de ter achegado un pouco máis a lectura aos máis cativos".

Desde o Concello de Noia valoran moi positivamente o desenvolvemento da Feira do Libro e destacan especialmente o ambiente cultural e familiar vivido durante toda a fin de semana, así como a boa acollida das presentacións, actividades e postos participantes.

