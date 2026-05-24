Unos surfistas rescatan a una bañista que no lograba regresar a la orilla en la playa ribeirense de O Vilar

Unos surfistas rescataron este domingo a una bañista que no conseguía regresar a la orilla en la playa ribeirense de O Vilar.

Fue una persona que se encontraba en el arenal quien avisó al 112-Galicia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo de Emerxencias y de Protección Civil, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional y medios de Salvamento Marítimo.

Ilustración que informa sobre cómo se puede reconocer una corriente de resaca. / Cedida

Cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar, la bañista ya estaba siendo sacada del agua por los surfistas.

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Protección Civil de Ribeira señala que "las playas del municipio de mar abierto, como las de O Vilar, A Ladeira o Balieiros, tienen fuertes corrientes" y pide que se tomen precauciones para evitar situaciones de peligro.