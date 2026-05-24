Unos surfistas rescatan a una bañista que no lograba regresar a la orilla en la playa ribeirense de O Vilar
Protección Civil recuerda que "las playas del municipio de mar abierto, como las de O Vilar, A Ladeira o Balieiros, tienen fuertes corrientes"
Ribeira
Unos surfistas rescataron este domingo a una bañista que no conseguía regresar a la orilla en la playa ribeirense de O Vilar.
Fue una persona que se encontraba en el arenal quien avisó al 112-Galicia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo de Emerxencias y de Protección Civil, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional y medios de Salvamento Marítimo.
Cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar, la bañista ya estaba siendo sacada del agua por los surfistas.
Protección Civil de Ribeira señala que "las playas del municipio de mar abierto, como las de O Vilar, A Ladeira o Balieiros, tienen fuertes corrientes" y pide que se tomen precauciones para evitar situaciones de peligro.
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