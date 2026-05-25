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Extinguido un incendio en un antiguo aserradero de Boiro

La instalación, que lleva tiempo sin actividad, está ubicada en O Saltiño

Bomberos de Boiro durante la extinción del incendio.

Bomberos de Boiro durante la extinción del incendio. / Bombeiros de Boiro

Suso Souto

Boiro

Efectivos de los parques de bomberos de Boiro y Ribeira extinguieron este lunes un incendio en un antiguo aserradero del núcleo de O Saltiño, en la parroquia boirense de Abanqueiro.

En el operativo participaron también agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil.

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