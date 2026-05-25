SUCESO
Un hombre sufre quemaduras en la cara tras un incendio en su vivienda de Noia
El fuego quemó muebles y electrodomésticos y el humo afectó al resto del piso
Una persona resultó herida este mediodía tras el incendio de una cocina de un piso de la calle Irmáns Labarta, de Noia.
Fue una de las personas que habitaban la vivienda quien llamó al 112 Galicia a las 13.25 horas para informar de que estaba ardiendo la cocina. Minutos después, la propia alertante indicó que ya habían sofocado las llamas, pero que su marido necesitaba asistencia sanitaria al presentar quemaduras en la cara.
De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia solicitó la intervención del GES de Noia, los Bomberos de Boiro, del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de los agentes de la Policía Local.
Una vez en el lugar, los medios de emergencia confirmaron que el incendio ya estaba extinguido, por lo que procedieron a ventilar la vivienda y a realizar las mediciones de gases correspondientes.
Según las informaciones recabadas, ardieron varios muebles y electrodomésticos de la cocina, y el resto del piso quedó afectado por el humo. Además, los servicios médicos evacuaron a la persona herida al centro hospitalario de referencia.
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