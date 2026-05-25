'A usted qué le importa': el naufragio en el que la dorna 'Sola' hizo historia en Ribeira en 1911

El archivo histórico del Concello de Ribeira incorpora un nuevo documento: un diploma de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos datado en 1911.

Se trata de la concesión de la medalla de bronce a Epifanio Ventoso, patrón de la dorna Sola, por el salvamento de tres náufragos de la embarcación A usted qué le importa, en aguas de O Porto do Son, el 25 de mayo de ese año.

El documento estaba en poder de Francisco Otero Lijó, vecino de Corrubedo, quien firmó este lunes la donación con la alcaldesa, María Sampedro.

Epifanio Ventoso era tío abuelo de Francisco Otero. La donación del documento se produce precisamente el día que se cumplen 115 años del naufragio, ocurrido el 25 de mayo de 1911.

En el informe de valoración técnica se indica que el actual estado del documento es "bastante delicado", con deterioro de la estructura interna acusada y una afectación visual para su contemplación muy alterada, según explicó el archivero municipal, José Antonio Otero.

Por la izquierda, Francisco Otero Lijó, María Sampedro y José Antonio Otero, en la firma de la donación. / Cedida

El archivo municipal del Concello de Ribeira se compromete a describir, restaurar y, posteriormente, digitalizar la documentación para hacerla pública en la página web municipal.

Además, como gesto de buena voluntad hacia el donante, el archivo se compromete a hacer una reproducción del documento, que le será entregada.

Imagen del documento donado por Francisco Otero Lijó. / Cedida

La regidora agradeció a Otero Lijó su donación, "que posibilita incrementar los fondos documentales con la implicación de la ciudadanía", y animó a que más vecinos y vecinas hagan sus aportaciones documentales y fotográficas al archivo municipal.

Avances en la digitalización

El archivo municipal de Ribeira cuenta actualmente con 6.572 registros descriptivos y 175.632 imágenes digitalizadas, avanzando así en el convenio subscrito entre la administración local y la asociación FamilySearch en 2024.

La finalidad de este proceso es alcanzar mayor seguridad y transparencia en la conservación y difusión de los fondos, además de tener garantía de preservación de la documentación, evitando el manejo manual continuo de la misma y, en consecuencia, el deterioro de los originales.

Las consultas pueden hacerse online a través de la página web www.arquivo.galiciana.gal o presencialmente en las dependencias del propio archivo, situado en el centro cultural Lustres Rivas.

Debido a la Ley de protección de datos, hay información con acceso restringido por afectar a personas vivas, siendo de consulta libre únicamente aquella con 100 años de antigüedad.

Noticias relacionadas

En el caso del acceso restringido, las personas interesadas deberán formular su petición a través del registro general. Entre la documentación figuran licencias de enterramientos (acceso libre), expedientes de titularidad de sepulturas (acceso restringido), quintas (acceso restringido), expedientes de prófugos anteriores a 1926 (acceso libre), padrones de alistamiento (acceso libre con más de 100 años), elecciones (acceso restringido), cartas de vecinos (acceso libre con más de 100 años) o padrón municipal de habitantes de 1981 y 1986 (acceso restringido).