Luz verde ao trazado da senda peonil de 2,3 km que unirá o núcleo de Viro coa travesía de Serra de Outes
A actuación contará cun investimento de máis de 1,3 millóns de euros
O Consello da Xunta aprobou este luns definitivamente o proxecto de trazado para a construción da nova senda peonil e ciclista na estrada AC-550, ao seu paso polo concello de Outes, que será licitada por un investimento de máis de 1,3 millóns de euros.
Trátase de executar un itinerario mixto de preto de 2,3 quilómetros de lonxitude, no treito comprendido entre os puntos quilométricos 62+120 e 64+410, co obxectivo de mellorar a seguridade e a mobilidade.
A actuación a executar pola Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, ten como obxectivo facilitar o tránsito camiñando ou en bicicleta, entre Cruceiro de Roo e o núcleo urbano do municipio.
A aprobación definitiva deste proxecto por parte do Executivo autonómico comporta tamén a declaración de utilidade pública, pola que se dispón a urxente ocupación dos 98 predios necesarios para executar esta intervención.
O obxectivo da Xunta é aprobar o proxecto construtivo no segundo semestre deste mesmo ano.
No proxecto proponse a execución dunha senda de uso compartido peonil-ciclista en paralelo á estrada AC-550, inicialmente pola súa marxe esquerda entre os puntos 62+120 e 62+200 (80 metros), e logo pola súa marxe dereita, entre os puntos 62+185 e 62+410.
Partirá das beirarrúas dentro do núcleo rural de Viro ata alcanzar as beirarrúas existentes ao comezo da travesía urbana de Serra de Outes.
A senda executarase adxacente á estrada e mantendo o mesmo trazado, cun ancho de 2,5 metros, incluíndo o bordo estético, e cunha beiravía de 50 centímetros e sobreelevada 10 centímetros sobre a beiravía como norma xeral, salvo nos accesos onde se rebaixa ata os 2 centímetros.
O pavimento empregado será de formigón coloreado en cor terrizo, mentres que os 8 centímetros restantes serán en formigón gris.
Na intervención teranse en conta os accesos ás parcelas e os cruces cos camiños municipais e empregarase pavimento podotáctil nos cruces coas estradas municipais.
Na intervención inclúense os traballos da drenaxe e, para minimizar as futuras afeccións á senda debido a obras de redes de servizos, planéase a inclusión dun prisma de canalización de telecomunicacións baixo a mesma.
As actuacións previstas neste proxecto contarán con financiamento europeo a través do programa operativo Feder 21/27. O prazo de execución das obras é de 12 meses.
Con esta nova senda na AC-550, a Xunta segue a avanzar no obxectivo de mellorar a seguridade viaria e contribuír á consolidación dunha rede de mobilidade sustentable e integrada na contorna.
