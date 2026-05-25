O Porto do Son programa actividades de conciliación, ocio e deportes nos campamentos de verán Movida Urbana
Van dirixidas a nenos e nenas de 3 a 12 anos e desenvolveranse do 13 de xullo ao 14 de agosto no núcleo urbano, en Portosín e en Xuño
Un verán máis, O Porto do Son pon en marcha a iniciativa Movida Urbana, os campamentos de verán de conciliación e de lecer dirixidos á rapazada de entre 3 a 12 anos (nados entre 2014 e 2022).
Esta proposta terá lugar do 13 de xullo ao 14 de agosto, de luns a venres, en horario de 10.00 a 14.00 horas, e levarase a cabo en tres localizaciós: O Porto do Son, Portosín e Xuño.
As familias interesadas poderán anotarse no campamento completo ou na quenda que prefiran: a primeira quenda, do 13 ao 31 de xullo, ou a segunda, do 3 ao 14 de agosto.
O formulario de inscrición xa está dispoñible para descargar na web municipal e o prazo para anotarse está aberto dende este martes 26 de maio ata o 18 de xuño. As solicitudes deberán realizarse a través do rexistro municipal ou da sede electrónica.
O campamento completo (do 13 xullo ao 14 de agosto) ten un custo de 125 euros; a primeira quenda (do 13 ao 31 de xullo) de 75 euros; e a segunda (do 3 agosto ao 14 agosto) de 50 euros. Haberá bonificacións para segundos irmáns, familia numerosa ou persoas usuarias do servizo de Educación e Apoio Familiar do Concello.
As persoas interesadas poderán obter máis información na oficina de Deportes, a través do teléfono 981 767 589 ou do enderezo electrónico omix@portodoson.gal.
- Pesar en Negreira por el fallecimiento de Gonzalo Varela, fundador de Tevalcor e hijo del conocido pediatra Juan Varela
- Kawanda se muda al casco histórico: la tienda de 'Animal' abre un nuevo local en Santiago para su regreso a Netflix
- TMC Cancela: la maquinaria agrícola y forestal fabricada en el rural gallego que se exporta a más de 50 países
- Santiago regresa a 1856 el día grande del Banquete de Conxo
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- Banquete de Conxo, mucho más que el ayer: fiestas e historia en Santiago con música, artesanía y libros
- De Pontepedriña en 1955 al futuro Ensanche Norte: así se expandió Santiago durante 70 años gracias a la vivienda pública
- Banquete de Conxo: «Un acto de rebeldía e de amor»