O Porto do Son programa actividades de conciliación, ocio e deportes nos campamentos de verán Movida Urbana

Van dirixidas a nenos e nenas de 3 a 12 anos e desenvolveranse do 13 de xullo ao 14 de agosto no núcleo urbano, en Portosín e en Xuño

Nenos e nenas do Porto do Son, o verán pasado nunha visita do alcalde e do conselleiro de Cultura ao campamento xuvenil Virxe de Loreto. / Cedida

Suso Souto

O Porto do Son

Un verán máis, O Porto do Son pon en marcha a iniciativa Movida Urbana, os campamentos de verán de conciliación e de lecer dirixidos á rapazada de entre 3 a 12 anos (nados entre 2014 e 2022).

Esta proposta terá lugar do 13 de xullo ao 14 de agosto, de luns a venres, en horario de 10.00 a 14.00 horas, e levarase a cabo en tres localizaciós: O Porto do Son, Portosín e Xuño.

As familias interesadas poderán anotarse no campamento completo ou na quenda que prefiran: a primeira quenda, do 13 ao 31 de xullo, ou a segunda, do 3 ao 14 de agosto.

O formulario de inscrición xa está dispoñible para descargar na web municipal e o prazo para anotarse está aberto dende este martes 26 de maio ata o 18 de xuño. As solicitudes deberán realizarse a través do rexistro municipal ou da sede electrónica.

O campamento completo (do 13 xullo ao 14 de agosto) ten un custo de 125 euros; a primeira quenda (do 13 ao 31 de xullo) de 75 euros; e a segunda (do 3 agosto ao 14 agosto) de 50 euros. Haberá bonificacións para segundos irmáns, familia numerosa ou persoas usuarias do servizo de Educación e Apoio Familiar do Concello.

As persoas interesadas poderán obter máis información na oficina de Deportes, a través do teléfono 981 767 589 ou do enderezo electrónico omix@portodoson.gal.

