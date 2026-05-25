Rianxo acoge la próxima semana el rodaje de varias escenas de la película 'Operación Camarón 2'
Julián López, Carlos Librado Nene, Diego Anido, María Pujalte y Manuel Manquiña, entre otros, protagonizan esta segunda entrega
La próxima semana, el acceso de vehículos a la Praza de Castelao, en Rianxo, quedará muy restringido debido al rodaje de Operación Camarón 2, una película de Telecinco Cinema y La Pepa Films.
La primera entrega, Operación Camarón, fue vista por casi 600.000 personas el año de su estreno, y es la película más vista en abierto en España desde el año 2020.
Fue la tercera película española más vista de 2021. Su estreno en Telecinco en 2023 alcanzó una cuota de pantalla del 19,4% y más de 2,5 millones de espectadores.
"A molestia que nos poida causar a rodaxe ben merece a pena, dende o meu punto de vista, para seguir difundindo Rianxo e a fermosura do noso pobo", señala el alcalde, Julián Bustelo.
Operación Camarón 2 inicia este mes su rodaje bajo la dirección de Carlos Therón y con Julián López y Carlos Librado Nene repitiendo como protagonistas.
Completan el reparto Diego Anido, María Pujalte y Manuel Manquiña, entre otros.
En Operación Camarón 2, los protagonistas abandonan el mundo del flamenco-trap gaditano para infiltrarse en una orquesta de verbenas gallega. El choque cultural entre los policías encubiertos y el universo festivo del norte promete situaciones delirantes.
- Pesar en Negreira por el fallecimiento de Gonzalo Varela, fundador de Tevalcor e hijo del conocido pediatra Juan Varela
- Kawanda se muda al casco histórico: la tienda de 'Animal' abre un nuevo local en Santiago para su regreso a Netflix
- TMC Cancela: la maquinaria agrícola y forestal fabricada en el rural gallego que se exporta a más de 50 países
- Santiago regresa a 1856 el día grande del Banquete de Conxo
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- Banquete de Conxo, mucho más que el ayer: fiestas e historia en Santiago con música, artesanía y libros
- De Pontepedriña en 1955 al futuro Ensanche Norte: así se expandió Santiago durante 70 años gracias a la vivienda pública
- Banquete de Conxo: «Un acto de rebeldía e de amor»