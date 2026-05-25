Rianxo acoge la próxima semana el rodaje de varias escenas de la película 'Operación Camarón 2'

La próxima semana, el acceso de vehículos a la Praza de Castelao, en Rianxo, quedará muy restringido debido al rodaje de Operación Camarón 2, una película de Telecinco Cinema y La Pepa Films.

La primera entrega, Operación Camarón, fue vista por casi 600.000 personas el año de su estreno, y es la película más vista en abierto en España desde el año 2020.

Fue la tercera película española más vista de 2021. Su estreno en Telecinco en 2023 alcanzó una cuota de pantalla del 19,4% y más de 2,5 millones de espectadores.

"A molestia que nos poida causar a rodaxe ben merece a pena, dende o meu punto de vista, para seguir difundindo Rianxo e a fermosura do noso pobo", señala el alcalde, Julián Bustelo.

Operación Camarón 2 inicia este mes su rodaje bajo la dirección de Carlos Therón y con Julián López y Carlos Librado Nene repitiendo como protagonistas.

Completan el reparto Diego Anido, María Pujalte y Manuel Manquiña, entre otros.

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