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La Xunta autoriza convenios con las cofradías de Muros y Vilaxoán para regenerar bancos marisqueros

Los acuerdos, a los que se destinan 560.000 euros, beneficiarán a noventa personas

Imagen de archivo de trabajos de siembra en un banco marisquero de la ría de Muros-Noia.

Imagen de archivo de trabajos de siembra en un banco marisquero de la ría de Muros-Noia. / Cedida

Suso Souto

Muros

El Consello da Xunta autorizó este lunes dos nuevos convenios con cofradías, las de Muros y Vilaxoán, para regenerar y recuperar los bancos marisqueros tras las fuertes lluvias del pasado invierno.

Estos acuerdos se suman al de la pasada semana con la cofradía de Noia, el primero suscrito. La Xunta destinará 22,7 millones de euros al sector del mar ante la mortandad masiva del marisco gallego. Serán tres así los convenios hasta la fecha.

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta de este lunes, el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, dijo que para estos dos convenios se destinan 560.000 euros, con 90 personas beneficiadas.

En el marco de este convenio, que fue anunciado en marzo por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, los profesionales del sector podrán recibir una remuneración de hasta 700 euros por entre 10 y 12 días al mes de participación en diferentes trabajos mientras los bancos estén cerrados.

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El acuerdo, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), recoge un plan de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera con un cronograma detallado para la implicación directa del sector en las tareas de recuperación, entre las que se encuentran siembra de bivalvos, retirada de basura o acondicionamiento de zonas de producción.

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