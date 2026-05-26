La ampliación del hospital comarcal y el nuevo centro médico de Ribeira, en 'lista de espera'

Los dos proyectos de la Xunta para redimensionar la atención sanitaria en Ribeira (las ampliaciones del hospital comarcal y del centro médico) llevan un lustro en lista de espera. Y la evolución no parece favorable.

En enero de 2021 la Corporación municipal aprobó por unanimidad la propuesta del BNG para instar al Sergas a ampliar el centro médico de Santa Uxía, que data de 1995.

El Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria, aprobado por la Xunta en octubre de ese año, contempla la construcción de un centro médico en Ribeira para 6 consultas de adultos, 1 de Pediatría y 1 de PAC y nuevos espacios, como una consulta de higienista dental, una sala de educación sanitaria, un área de fisioterapia o un área de salud mental, que no se pueden instalar en el centro actual por falta de espacio.

La suma de estas nuevas áreas, más la revisión del tamaño de las actuales, es de 3.774 m2. Actualmente, el Sergas ocupa 1.370 m2 de los 2.572 que tiene de superficie la Casa del Mar en la que se localiza. En consecuencia, para alcanzar los espacios previstos en el nuevo plan se necesita otra parcela.

En marzo de 2023, el Gobierno local, entonces en minoría y presidido por el popular Manuel Ruiz, llevó a pleno la propuesta para ceder un terreno de 2.174 m2 en Cubeliños. Pero fue rechazada por los cuatro grupos que entonces estaban en la oposición (PBBI, PSOE, BNG y SR), que alegaban que el terreno tenía un gran desnivel, que estaba muy alejado del centro, que no había zonas para hacer un aparcamiento en las inmediaciones y que estaba afectado parcialmente por la futura variante (por cierto, a día de hoy, también sin ejecutar).

"No es el mejor lugar, pero hoy es el único posible”, dijo entonces Manuel Ruiz.

Ante la inexistencia de más parcelas viables conforme al vigente Plan Xeral de Ordenación Municipal, Xunta y Concello coincidieron entonces en que la única alternativa sería realizar una modificación urbanística para habilitar la edificabilidad necesaria en un nuevo terreno. El problema radicaba (y radica) en encontrarlo.

En abril de 2023, Sanidade ofreció también al Concello otra alternativa: negociar la cesión temporal por parte del Instituto Social de la Marina de parte de los espacios que ocupa en el edificio, para que el Sergas pudiera ampliar la superficie de alguno de los servicios del centro actual carentes de espacio, particularmente el de Pediatría.

Actualmente, uno de los partidos que se había opuesto a construir el nuevo centro en Cubeliños, el PBBI, gobierna en coalición con el PP. ¿Estarían dispuestas ahora ambas formaciones a retomar la propuesta?

La alcaldesa, María Sampedro, dijo a este diario que una promotora presentó un proyecto para urbanizar ese terreno, pero que, además, "esperamos poder encontrar un lugar más cercano al centro".

Dice que "estamos trabajando en ello" y que espera poder presentar una opción "a medio plazo".

Localización, redefinición... y priorización

En cuanto al proyecto para ampliar el hospital comarcal, anunciado el 15 de octubre de 2020 por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no fue hasta mayo de 2023 cuando Sanidade anunció su intención de licitar ese mismo año las obras, para las que había consignado una partida de 200.000 euros.

Aquel proyecto consistía en dotar de una nueva planta al complejo, aumentando un 40% el área de hospitalización (que pasaría de 81 a 117 camas).

En ella se habilitarían una nueva unidad de hospitalización materno-infantil con 12 habitaciones individuales y otra unidad de 24 habitaciones individuales para pacientes atendidos por el servicio de Medicina Interna, con un área específica para cuidados paliativos.

Pero en 2024 Sanidade reconocía que todavía estaba "estudiando la mejor localización" para ejecutar la ampliación, tanto desde el punto de vista técnico (la capacidad de la estructura para crecer en altura), como urbanístico".

En junio de 2025 aseguraba que el proyecto estaba sometido a un "estudio de redefinición de espacios".

Fachada del hospital comarcal del Barbanza. / Suso Souto

Ahora, Sanidade señala que "la Xunta mantiene su compromiso" de ampliar el área de hospitalización, pero añade que "en estos momentos se está priorizando el proyecto del Hospital de Día Oncohematológico, con el avance en la redacción del proyecto básico y de ejecución, cuyo contrato fue formalizado el pasado 7 de mayo, y que supondrá una inversión prevista de alrededor de 1,5 millones de euros".

El plazo para la elaboración del proyecto es de 3,5 meses. Posteriormente, deberá ser supervisado y aprobado. La previsión de Sanidade es poder disponer del proyecto en este ejercicio para, a continuación, avanzar en la licitación de las obras.

El objetivo del Hospital de Día Oncohematológico es evitar que los pacientes de cáncer de la comarca se tengan que desplazar hasta Santiago para las consultas más rutinarias y para recibir los tratamientos más sencillos.

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De igual manera, la Xunta trabaja en los trámites administrativos y en la localización del espacio más idóneo para la implantación, a la mayor brevedad, de una nueva ambulancia medicalizada del 061 en la comarca del Barbanza, que reforzará la respuesta frente a las emergencias.