Boiro proxecta a renovación do firme en varios treitos de tres avenidas e catro rúas do centro urbano
O Goberno proporá ao pleno utilizar 1,2 millóns do remanente para asfaltados
No cemiterio municipal construirase un bloque para 80 columbarios
O Goberno local de Boiro proporá para o seu debate e aprobación no pleno deste xoves o uso de 1.227.654 euros do remanente para a execución de obras de pavimentación en varios puntos do municipio e outros proxectos.
No caso das melloras viarias prevense actuacións para a renovación do firme en varias rúas do núcleo urbano por importe de 496.769,37 euros: na avenida da Constitución, dente a rotonda da avenida de Compostela ata a de Espiñeira; en tramos das rúas Norberto Pijuán, Estatuto de Galicia e Dereitos Humanos; e nun vial de Boiro de Arriba.
Contémplase tamén a renovación do pavimento e a mellora da recollida de augas pluviais en Agra Vella, en Cabo de Cruz, por un importe de 118.595 euros. Inclúense tamén a renovación da capa asfáltica e a renovación da sinalización horizontal.
Vaise executar ademais unha obra de pavimentación en Lampón, na estrada que vai de Peralto ao porto e na rúa Padre Joseba Beobide, por un importe de 77.448 euros. Trátase de dúas estradas que, na actualidade, presentan un avanzado estado de deterioro agravado polas choivas deste inverno.
Tamén se renovará o pavimento en Abanqueiro, no acceso a Aldea Vella dende a DP-1101, cun investimento de 98.472 euros. Vanse executar os traballos previos de limpeza para a reposición do pavimento asfáltico, a posta a cota dos rexistros existentes e colocar sinalización horizontal.
Outro dos proxectos que se pretende levar a cabo é a impermeabilización da Praza de Galicia e das terrazas laterais do consistorio (232.325 euros) para evitar as filtracións de auga que se producen no aparcamento municipal e nalgúns puntos do almacén da praza de abastos e do local anexo á mesma.
Contémplase tamén unha aportación para a creación dunha aula gastronómica na praza de abastos (159.263 euros) para funcións de obrador, cociña formativa e eventos gastronómicos.
No cemiterio municipal proxéctase a instalación dun bloque de oitenta columbarios (44.779 euros).
