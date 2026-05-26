A campaña 'Merca no teu comercio' pecha con 3.360 tíckets rexistrados en tendas da Pobra e do Porto do Son

Entregados os premios aos gañadores das 20 tarxetas prepago de 50 euros que se sortearon

Representantes das entidades que promoven a campaña, cos gañadores dos premios. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

A Praza do Emigrante da Pobra acolleu este martes a entrega dos premios correspondentes á campaña Merca no teu comercio, que se desenvolveu entre o 1 e o 15 de maio nese concello e no do Porto do Son, cun total de 3.360 tíckets rexistrados.

Entre os consumidores que mercaron nos establecementos destas localidades durante a iniciativa sorteáronseun total de 1.000 euros, repartidos en 20 tarxetas prepago de 50 euros.

Os gañadores recibiron este martes os seus premios, que deberán empregar en novas compras no comercio de proximidade local.

Merca no teu comercio ten premio é unha campaña de promoción e dinamización das vendas do comercio de proximidade dos municipios rurais organizada pola Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, coa colaboración neste caso da Asociación de Comerciantes da Pobra e a Asociación de Empresarios de Portosín.

Na entrega de premios participaron representantes das entidades organizadoras, entre eles, José Antonio Seijas Castro, presidente da Federación de Comercio da Coruña; o seu homólogo na Asociación de Empresarios da Pobra, José Antonio Vidal; Luis Fernández, secretario xeral da Federación Galega de Comercio; e María Elisa Alfonso, directora de oficina de Abanca na Pobra.

