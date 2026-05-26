Muros solicita a Portos a desafectación do paseo marítimo
O Concello vén asumindo a limpeza e mantementto da zona, pola que a Xunta lle cobra unha taxa anual de ocupación
O Goberno municipal de Muros levará ao pleno ordinario deste xoves 28 a solicitude de desafectación da zona do paseo marítimo a Portos de Galicia.
Trátase dunha petición motivada pola situación actual do paseo marítimo, "que presenta un estado de conservación deficiente e require actuacións importantes de mellora e acondicionamento", segundo a alcaldesa, María Lago.
“Na actualidade, o Concello está asumindo de maneira continuada o mantemento ordinario da zona, que inclúe a limpeza do espazo, podas, conservación das zonas verdes e pequenas actuacións de mantemento e coidado”, explica a rexedora.
“Porén, ao non ser unha titularidade municipal, o Concello non pode executar unha actuación integral de reforma ou renovación do paseo marítimo, malia ser a administración que na práctica se encarga do seu mantemento diario”, engade.
Lago lembra que "Portos de Galicia cobra unha taxa anual ao Concello de Muros pola ocupación deste espazo, a pesar dos custos que xa asume a administración local para a súa conservación".
Nos últimos meses mantivéronse conversas "informais" con directivos de Portos de Galicia sobre esta situación, nas que xa se abordou a posibilidade de iniciar o procedemento de desafectación.
“Desde o Concello consideramos que esta é a vía máis lóxica e beneficiosa para poder actuar de maneira directa, planificada e integral sobre o paseo marítimo, garantindo un mellor estado de conservación e un mellor servizo para a veciñanza e para as persoas visitantes”, apunta María Lago.
O obxectivo da solicitude é que o espazo poida pasar a ser plenamente xestionado polo Concello, permitindo impulsar futuras actuacións de mellora e recuperación do paseo marítimo.
