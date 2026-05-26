Ribeira estrenará en un mes el Museo da Salgadura, tras la puesta en valor de la antigua planta de Touro

El presidente de turno y la gerente de la Mancomunidad Barbanza-Arousa, José Carlos Vidal y Fátima Cachafeiro, y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, presentaron este martes el proyecto del Museo da Salgadura, consistente en la rehabilitación y puesta en valor de la antigua planta de salazón de Touro.

Los trabajos, que ya están en marcha y cuentan con una inversión de 250.000 euros (procedentes de los fondos europeos Next Generation), deberán estar terminados el 30 de junio.

Consisten en la limpieza y puesta en valor de las tres secciones del complejo (las ruinas de la fábrica, de las tres viviendas de los trabajadores y del secadero de pulpo); la iluminación; la musealización digital; y la instalación de una pasarela que permitirá visitar la antigua planta.

La actuación se enmarca en el Plan de Sustentabilidade Turística Barbanza-Arousa: viaxe a través da historia dos sabores, en el que se incluyen también otras tres actuaciones en marcha: el Museo da Conserva de Boiro; el espacio enogastronómico del Museo do Mar de Rianxo; y la plataforma digital que permitirá adentrarse en la historia del antiguo Barrio dos Cataláns de A Pobra, en base a los restos de las antiguas naves de salazón.

En base a estos cuatro puntos se vertebrará una ruta de promoción turística comarcal en torno al pasado y el presente de la pesca y el marisqueo, la industria de la salazón y de la conserva y el sector vitivinícola; una ruta con la que se invitará a descubrir la comarca a través de los sabores y la historia.

"Cuatro ejes que a lo largo del tiempo fueron construyendo una identidad propia y reconocible de nuestro destino turístico", dijo José Carlos Vidal.

Será una ruta en la que conserveras, bodegas o restaurantes tendrán, igualmente, un papel protagonista.

María Sampedro y José Carlos Vidal, izquierda, visitando los trabajos. / Suso Souto

Las actuaciones que se llevan a cabo para activar esos cuatro nuevos recursos turísticos deberán estar finalizadas el 30 de junio.

"Hoy en día, los turistas buscan, más que ver, experimentar, no ser meros espectadores; y eso es lo que propondremos con este plan, con el que se pretende además atraer a visitantes interesados en un destino enogastronómico", señaló Fátima Cachafeiro.

Un perfil de visitante, el del turismo enogastranómico, que la Mancomunidad quiere atraer en su estrategia de desestacionalización.

Las ruinas de la antigua planta de salazón de Touro están incluidas en una de las 28 Áreas Nai del Plan da cultura marítima de Galicia.

María Sampedro dijo que la actividad en esta instalación "pervivió hasta los años ochenta".

Algunos de los objetos que están 'aflorando' con los trabajos de limpieza probablemente se utilizarán en el proyecto de musealización. / Suso Souto

Por su parte, Benito Vilas, presidente de la cooperativa Árbore y director de los trabajos de puesta en valor de la antigua planta de salazón de Touro, dijo que "es importante recuperar los restos de una actividad que se llevó a cabo desde la época romana hasta hace solo cuatro décadas".

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Con los trabajos de limpieza están aflorando numerosos objetos de uso cotidiano que probablemente se utilizarán en el proyecto de musealización.