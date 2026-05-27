PREVENCIÓN
As Avesadas, novo pulmón libre de fume e vapeadores en Ribeira
A AECC promove actividades de información e sensibilización dirixidas á veciñanza
O Parque das Avesadas de Ribeira foi declarado Espazo Sen Fume de tabaco e vapeadores nun acto institucional froito do convenio de colaboración asinado entre o Concello de Ribeira, a Asociación Española Contra o Cancro e a Asociación Renacer para a promoción da saúde e a prevención do consumo de tabaco.
Con esta iniciativa, vinculada ao Día Mundial Sen Tabaco que se conmemora o 31 de maio, Ribeira intégrase na rede de Espazos Sen Fume impulsada pola Asociación Española Contra o Cancro, un proxecto que a entidade está a desenvolver en toda a provincia coa colaboración de administracións e entidades para crear contornas libres de tabaco, vapeo e outros dispositivos, especialmente en espazos frecuentados por menores.
O acto, celebrado no propio Parque das Avesadas, incluíu o descubrimento da sinalética que acredita este espazo como libre de fume e contou coa participación de María José Carreira, presidenta da Xunta Local da Asociación Española Contra o Cancro en Ribeira; María José Garabán, secretaria da Asociación Renacer; Otilia Mourelo, representante do Consello Provincial da Asociación Española Contra o Cancro na Coruña; e Vicente Mariño de Bricio, concelleiro delegado de Servizos Sociais, Mercados, Sanidade, Desenvolvemento Industrial e Parques e Xardíns.
Todos eles coincidiron en sinalar a importancia de sumar esforzos entre institucións e entidades sociais para protexer a saúde da cidadanía.
Mesas informativas
Esta colaboración en Ribeira complétase con distintas actividades de información e sensibilización dirixidas á veciñanza. A Asociación Española Contra o Cancro, en colaboración co Centro de Saúde de Ribeira, instalou este mércores unha mesa informativa no propio centro, en horario de 11.00 a 13.00 horas, e pola tarde outra no propio Parque das Avesadas, de 18.00 a 20.00 horas.
Ademais, no marco desta colaboración co centro de saúde, profesionais da asociación impartirán accións formativas sobre novos dispositivos relacionados co tabaco, dirixidas tanto a persoal sanitario, o 10 de xuño ás 14.00 horas, como ás familias, o día 17 ás 10.00 horas, co obxectivo de abordar os novos retos asociados ao consumo destes produtos.
77 espazos activos na provincia
Coa incorporación do Parque das Avesadas en Ribeira, a Asociación Española Contra o Cancro conta xa con un total de 77 espazos sen fume activos na provincia coruñesa. Este avance contribúe a reducir a exposición ao fume ambiental, desnormalizar o consumo de tabaco e fomentar hábitos de vida saudables, á vez que pretende xerar un cambio social a longo prazo entre a infancia e a mocidade, colectivos máis vulnerables á influencia do ambiente.
O tabaco é responsable dun de cada tres casos de cancro e está relacionado con ata 16 tipos distintos da enfermidade, incluído o cancro oral, que representa un 33% dos casos. "Coa creación destes espazos, ademais de promover hábitos de vida saudables e a eliminación do consumo de cigarros e vapeadores, evítase que a poboación continúe a ser fumadora pasiva de forma involuntaria", aseguran dende a AECC.
Reducir a menos do 5% a porcentaxe de fumadores
Deste xeito contribúese a reducir, a longo prazo, mortes prematuras e casos de cancro e doutras enfermidades crónicas. Trátase ademais, engaden, "dunha medida que se adianta á futura ampliación da lexislación e que se aliña cos obxectivos da Comisión Europea, orientados a reducir a porcentaxe de persoas fumadoras a menos do 5 % no ano 2040".
Segundo estimacións do Observatorio do Cancro da asociación, na provincia da Coruña fuman a diario 171.515 persoas, das que 10.553 son mozos e mozas de entre 15 e 24 anos. A esa cifra hai que sumar 22.372 fumadores ocasionais, dos que máis do 15% teñen entre 15 e 24 anos.
