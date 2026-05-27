ENCONTRO
Boiro mellorará a eficiencia enerxética do centro social de Cures
O alcalde e edís do goberno escoitaron as demandas da veciñanza
O rexedor de Boiro, José Ramón Romero, xunto cos demais membros do goberno local, mantivo unha xuntanza coa veciñanza de Cures no marco dos encontros Un café co alcalde para dar conta das accións realizadas, presentar os proxectos que están pendentes de executar e atender as demandas dos veciños.
En canto aos proxectos máis salientables o alcalde destacou as obras para a mellora da eficiencia enerxética do centro social de Cures que se atopa neste momento en fase de licitación. Un proxecto que ascende aos 155.795,08 euros mediante o que se vai cambiar a cuberta e impermeabilizar a fachada para evitar as humidades, así como renovar as carpintarías.
Saneamento en Cures e Ameán
Presentou tamén o proxecto para dotar aos núcleos de Cures e Ameán de saneamento mediante un sistema de depuración propio, unha actuación presentada como adicional no Plan de Obras e Servizos (POS+ Concellos) da Deputación da Coruña; así como outras actuacións pendentes de execución como o pavimentado de Enseño a Pomar do Río ou a reforma do parque de Ameán.
Estes encontros teñen como finalidade "ter un contacto máis directo coa veciñanza e darlle a oportunidade de que traslade as súas peticións e demandas sen necesidade de ter que desprazarse ao Concello, complementando así as xuntanzas particulares que se manteñen con todos aqueles veciños que así o solicitan", subliñan dende o goberno local.
O seguinte encontro será na parroquia do Castro, que se fará en dúas sesións. Unha delas na unitaria do Esteiro e a outra no Centro Social de O Cabo da Cruz.
- Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- La cantera de la que salió la piedra para el Hostal dos Reis Católicos en 1501: a 300 kilómetros de distancia en el corazón de Portugal
- La compostelana Castrosua desembarca en Palma con los primeros autobuses eléctricos de la isla
- Los cinco nuevos kilómetros de autovía entre Brión y Urdilde estarán operativos en 2027