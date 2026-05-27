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OPERACIÓN CONGAST

Golpe policial en A Pobra para desactivar un punto de venta de cocaína y heroína

La Policía Local detiene a una vecina a la que sorprendieron vendiendo drogas

Drogas, dinero y el puño americano incautados a la detenida en A Pobra.

Drogas, dinero y el puño americano incautados a la detenida en A Pobra. / Guardia Civil

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

La Guardia Civil de Boiro, en colaboración con la Policía Local de A Pobra do Caramiñal, ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes y ha detenido a una vecina de la villa pobrense como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Los hechos se enmarcan en la fase de explotación de la operación Congast, iniciada tras tener conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de este tipo de sustancias en A Pobra do Caramiñal.

Los efectivos de la Policía Local sorprendieron a dicha mujer mientras se disponía a realizar una transacción. Portaba 6 dosis individuales de cocaína, 3 dosis de heroína y dinero fraccionado, por lo que procedieron a su detención como presunta autora de un delito contra la salud pública y a la incautación de los efectos encontrados.

Registro domiciliario

A raíz de la detención y de obtener numerosos indicios de su supuesta actividad ilícita, los efectivos actuantes procedieron al registro de la vivienda, hallando en ella 67 dosis de cocaína, 84 dosis de heroína, 1.189 euros en moneda fraccionada y diverso material para la manipulación y la confección de dosis individuales.

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Asimismo, durante el registro los agentes incautaron un puño americano con doble función de pistola de descargas eléctricas.

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