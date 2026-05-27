Madruga, comedor e actividades: así será o Ribeira Concilia de verán
Desenvolverase no CEIP O Grupo do 22 de xuño ao 7 de setembro
O Concello pon en marcha unha nova edición do programa Ribeira Concilia para a tempada estival, dirixido a nenos e nenas de 3 a 12 anos. Desenvolverase nas instalacións do CEIP O Grupo, de luns a venres, agás festivos, en horario de 09.00 a 14.00 horas, e complementarase coa prestación de madruga, a partir das 07.45 horas, e de comedor, ata as 16.00 horas.
"Damos así resposta ao reto das familias de compatibilizar horarios facilitando a conciliación da vida familiar e laboral", afirmou o concelleiro de Servizos Sociais, Vicente Mariño, acompañado da coordinadora da área, Francisca Vidal.
Do 22 ao 30 de xuño ofertaranse 60 prazas, nos meses de xullo e agosto 150, e do 1 ao 7 de setembro 60. A contía que se deberá aboar é de 50 euros para as quendas de xuño e setembro, e de 100 € para as de xullo e agosto, 180 por xullo e agosto e 200 por todo o período estival.
Prazo de inscrición
O prazo de inscrición abrirase do 28 de maio ao 10 de xuño. As solicitudes poderán formalizarse de maneira presencial ou telemática. As listaxes de admisión, agarda e vacantes publicaranse o 12 de xuño e as familias en situación de vulnerabilidade desfrutarán de bonificacións.
