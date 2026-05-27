OBSERVATORIO COSTERO
Muros estrena una boya que monitorizará los efectos del cambio climático en los ecosistemas
Medirá cada diez minutos variables como temperatura, salinidad y corrientes de la ría
El Observatorio Costero de la Xunta de Galicia procedió hoy al relevo de la boya oceanográfica de Muros por una nueva de mayor tamaño y mejores prestaciones técnicas, con el objetivo de reforzar la capacidad de observación marina en tiempo real de las rías gallegas.
La nueva plataforma permitirá mejorar las condiciones de operación y mantenimiento de la estación, así como facilitar la instalación de nueva sensórica, ampliando las capacidades de seguimiento ambiental en una zona de elevado interés para el sector marítimo-pesquero y para el estudio de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros.
Esta estación forma parte de la red de plataformas automáticas mantenida por el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR en el marco del Observatorio Costero de Galicia (OCXG), una infraestructura pública de observación y predicción marina que integra capacidades de monitorización en tiempo real, modelización numérica y servicios operativos orientados a la gestión costera y a los sectores marítimos.
La boya transmite datos cada diez minutos, incluyendo variables como temperatura del agua, salinidad, corrientes o condiciones meteorológicas, información que puede consultarse en abierto a través de la web de plataformas del Observatorio.
Colaboración de tres organismos
El Observatorio se sustenta en la colaboración entre tres organismos: el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar), el Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar y Meteogalicia. Esta cooperación permite integrar observación, predicción y servicios operativos en un único sistema coordinado al servicio de la sociedad y de la economía azul gallega.
El Sistema de Observación del OCXG está formado por distintas infraestructuras y sistemas de medida distribuidos a lo largo de la costa gallega, entre los que destacan las boyas oceanográficas, plataformas fijas, estaciones meteorológicas costeras, radares de alta frecuencia (HF Radar) o sistemas de monitorización ambiental en bancos marisqueros y bateas de mejillón. Todos estos sistemas proporcionan información fundamental para el seguimiento de su estado.
Herramientas avanzadas
Además del sistema de observación, el Observatorio cuenta con herramientas avanzadas de predicción basadas en los modelos numéricos desarrollados y ejecutados diariamente por Meteogalicia, así como con el soporte operativo que Intecmar presta al Plan Camgal de lucha contra la contaminación marina accidental. Estos sistemas permiten generar predicciones oceanográficas y meteorológicas que son empleadas tanto por las administraciones como por los sectores productivos y organismos de emergencia.
Desde la Consellería do Mar aseguran que "el relevo de la boya de Muros se enmarca en la apuesta de la Xunta por consolidar y modernizar las infraestructuras de observación marina de Galicia, reforzando la capacidad de respuesta frente a los retos asociados al cambio climático y contribuyendo a la protección y gestión sostenible del medio marino".
- Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- La cantera de la que salió la piedra para el Hostal dos Reis Católicos en 1501: a 300 kilómetros de distancia en el corazón de Portugal
- La compostelana Castrosua desembarca en Palma con los primeros autobuses eléctricos de la isla
- Los cinco nuevos kilómetros de autovía entre Brión y Urdilde estarán operativos en 2027