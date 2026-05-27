CULTURA
O legado de Valle-Inclán esperta o interese do alumnado sénior da USC
Vinte e cinco persoas gozaron dunha visita guiada polo museo da Pobra
O Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal recibiu a visita dun grupo do Cuarto Ciclo da USC – Campus de Lugo, formado por vinte e cinco persoas interesadas en coñecer de preto o perfil humano e a traxectoria artística de Valle-Inclán, así como a colección de fondos orixinais que conserva este centro museístico, institución valleinclaniana decana do país.
Á súa chegada foron recibidos polo alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal Suárez, e pola concelleira de Cultura e Relacións Institucionais, Patricia Lojo Nine, quenes convidaron ao grupo a regresar no futuro para seguir descubrindo a riqueza paisaxística, natural, patrimonial e literaria da localidade.
A visita á Torre dos Valle Bermúdez estivo guiada polo director da casa museo, Antonio González Millán, quen afondou na figura do escritor universal que motivou esta viaxe desde Lugo ata a ribeira norte da ría de Arousa. A xornada contou tamén coa participación da técnica do museo, Sara Barbazán Domínguez.
Durante o percorrido, o alumnado universitario sénior e a súa profesora de Literatura Galega compartiron coñecementos, curiosidades e reflexións arredor de Valle-Inclán e Josefina Blanco, nunha visita marcada polo interese cultural e o intercambio de experiencias.
Reserva de visitas
Dada a elevada afluencia de grupos a este monumento-museo, tanto na modalidade de visita guiada breve (1 hora) como de visita comentada (2 horas), lembran que as reservas poden realizarse no teléfono 981 831 662, no WhatsApp 681 173 484 ou no correo electrónico museo.valleinclan@apobra.gal.
