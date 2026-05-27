CSC de SantiagoIES de CacheirasClubturaSenén Barrobonos Activa Comercio
PLENO

A ubicación da futura residencia de maiores de Ribeira abre unha nova fronte política

BNG e PSOE discrepan da elección de San Roque por parte do goberno

Pleno ordinario do mes de maio da Corporación de Ribeira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A Corporación de Ribeira acordou, por unanimidade, a inmatriculación no Rexistro da Propiedade da parcela de San Roque na que se construirá a futura residencia de maiores, que conta cunha superficie de 164.724 metros cadrados.

O obxectivo é ceder o terreo á Consellería de Política Social coa finalidade de construír o novo modelo residencial. "Este goberno municipal cumpre co seu compromiso coa cidadanía de Ribeira e avanza no proxecto para a consecución da futura residencia de maiores cunha alternativa de terreo que posibilitará axilizar os trámites ao ser de equipamento e titularidade municipal", afirmou a alcaldesa, María Sampedro.

Risco de asolagamento nas Saíñas

A rexedora tamén reiterou que a actualización da normativa de zonas inundables supón que As Saíñas correrá nun futuro risco de asolagamento. "Queremos garantir condicións de seguridade para todo o mundo, máxime cando estamos falando de persoas maiores e persoas dependentes", fixo fincapé Sampedro.

Pola súa banda, o BNG denunciou "a estratexia do PP de querer paralizar a futura residencia pública de maiores no lugar das Saíñas" e advertiu de que a recente inmatriculación do parque de San Roque como terreo municipal constitúe "un paso máis" na pretensión do goberno local de trasladar a infraestrutura a unha nova localización, "provocando máis atrasos e un importante e innecesario gasto de fondos públicos".

Comezar de cero

O exalcalde e portavoz do BNG, Luís Pérez, sinalou que "trasladar a residencia a San Roque supón comezar practicamente de cero, gastar máis cartos públicos en novos proxectos e informes técnicos e provocar atrasos inxustificados nunha infraestrutura necesaria para as persoas maiores".

Lembrou ademais que a residencia das Saíñas, en Coroso, conta xa con todos os informes favorables e que "non existe ningún impedimento legal" para construíla. "Se houbese vontade política por parte da Xunta e do PP de Ribeira, a residencia podería estar en obras antes de rematar este ano 2026. O resto son escusas para xustificar unha decisión política", asegurou.

Oposición do PSOE

Dende o PSOE, o seu portavoz, Francisco Suárez-Puerta reiterou a súa oposición "a que se utilice o parque periurbano para construír alí a residencia de maiores, nunha zona en costa, no medio do monte, afastada do centro e illando as persoas usuarias", afirmou.

Tamén censurou a actitude da alcaldesa, "ao tentar xustificar a súa posición con referencias legais inexistentes" e argumentos que, segundo os socialistas, non se corresponden coa realidade. "Cando se lle di que está mentindo á veciñanza, pretende expulsarnos do pleno por non asentir e calar", engadiu.

Praza Quico Domínguez

Ademais, o pleno acordou que a praza da rúa do Pombal levará, por unanimidade, o nome do veciño Quico Domínguez pola súa traxectoria de compromiso social e pola defensa da cultura galega, a petición de Andrés Fariña Cadenas, Purificación Gago Domínguez, Santos Oujo Bello e José Manuel Gago Domínguez.

A alcaldesa destacou a "prolífica traxectoria" de Domínguez no eido da cultura e a política, con forte vínculo coas humanidades. Neste sentido, trasladou que o Concello "non só nomeará esta praza como Quico Domínguez, senón que tamén mellorará o espazo e o dotará de mobiliario urbano".

Sampedro tamén sinalou que "ademais de mellorar a calidade de vida da veciñanza é moi gratificante poñer en valor a figura dun ilustre ribeirense no plano intelectual e, sobre todo, no persoal".

