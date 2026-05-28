A Ecobrigada de Amicos axuda a coidar máis de 10 hectáreas de monte en Noia

A Xunta investirá preto de 45.600 euros en rozas, podas e rareos en montes veciñais de xestión pública

A directora xeral, á esquerda, durante a visita ás comunidades de montes de Noia. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Consellería do Medio Rural, Luisa Piñeiro, visitou varias comunidades de montes veciñais en man común de Noia nas que se están realizando diferentes tratamentos silvícolas preventivos por parte da Xunta coa colaboración da Ecobrigada da asociación Amicos.

En total, as actuacións abranguen unha superficie de máis de 10 hectáreas, repartidas entre os montes veciñais de xestión pública de Boa (da comunidade homónima); San Lois e Armada (da comunidade de Beiro); San Lois (comunidade de Obre) e Liñaio, da comunidade do mesmo nome, e supoñen un investimento de preto de 45.600 euros.

A directora xeral con técnicos e membros da Ecobrigada de Amicos en Noia. / X. G.

A Ecobrigada de Amicos é un equipo de traballo impulsado por esta entidade que combina a protección ambiental e a xestión forestal sostible coa xeración de oportunidades laborais para persoas con discapacidade. Desenvolve actuacións de conservación, prevención de incendios e mantemento forestal en diferentes puntos de Galicia, promovendo ademais a inclusión social e laboral no ámbito rural.

As tarefas consisten fundamentalmente en rozas, podas e rareos que teñen por obxectivo contribuír, mediante a redución da competencia entre individuos, ao mantemento das masas forestais nun bo estado de saúde e vitalidade, o que propiciará tamén que sexan menos susceptibles ao ataque de pragas e enfermidades. A maior parte dos traballos realízanse en masas de coníferas, principalmente de piñeiro do país, pero tamén se actúa en masas de frondosas de castiñeiro.

Estas intervencións enmárcanse no Plan Forestal de Galicia, máis concretamente no programa de saúde e vitalidade forestal, que combina tanto as medidas silvícolas de xestión que redunden nunha correcta prevención de problemas sanitarios como nas de seguimento e control das doenzas, cando estas aparezan.

Montes de xestión pública e de particulares

Todos estes traballos son un exemplo do labor que se leva a cabo desde a Administración autonómica nos montes de xestión pública, coa finalidade de mellorar as súas masas forestais. Neste senso, cómpre salientar que Galicia conta con máis de 1.400 montes de xestión pública, que abranguen unha superficie de case 230.000 hectáreas, o que representa o 15% da superficie forestal na comunidade.

Ademais, desde a Consellería do Medio Rural ofrécese apoio á propiedade privada, fundamental para loitar contra o abandono do monte. Así, os particulares afectados polas enfermidades das bandas do piñeiro teñen ao seu dispor tratamentos gratuítos para facer fronte a esta doenza. Ao mesmo tempo, contan con outras accións como as axudas para a silvicultura, dotadas na convocatoria deste 2026 cun orzamento de 15 millóns de euros.

