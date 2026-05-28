Muere una septuagenaria tras ser rescatada del agua en Praia Xardín de Boiro

Un septuagenaria falleció a última hora del miércoles, tras ser rescatada del agua cuando se bañaba en Praia Xardín, de Boiro.

Pasados unos minutos de las 19.00 horas, un particular alertó al 112 Galicia de que habían sacado a una persona del agua y que estaban tratando de reanimarla sobre la arena.

De inmediato, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias solicitaron la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Servicio Municipal de Protección Civil de Boiro. También se informó a Salvamento Marítimo y al Servicio de Guardacostas de Galicia.

Además, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 desplazó hasta el lugar su helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero, pese a los esfuerzos, solo se pudo confirmar el fallecimiento de la persona.