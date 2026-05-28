TURISMO
O ceo de Sálvora, protagonista dunha experiencia turística nocturna dende A Pobra
O novo programa do verán inclúe travesías ás illas Cíes, Ons e Sálvora
O Concello da Pobra do Caramiñal presentou a nova programación municipal de viaxes ás Illas Atlánticas de Galicia, unha iniciativa impulsada pola Concellería de Turismo en colaboración coa navieira Piratas de Nabia e que permitirá realizar saídas ás illas Cíes, Ons e Sálvora ao longo dos próximos meses.
A concelleira de Turismo, Estefanía Ramos; a técnica municipal Ángeles Tubío; e a directora da navieira, Susi Acuña, deron a coñecer os detalles das rutas, horarios, prezos e novidades desta edición.
A programación inclúe saídas ás illas Cíes os días 28 de xuño e 6 de setembro; á illa de Ons o 26 de xullo e o 23 de agosto; e á illa de Sálvora o 19 de xullo. Ademais, como novidade, este verán desenvolverase a experiencia Starlight na Illa de Sálvora, unha actividade nocturna de observación astronómica prevista para o 8 de agosto.
As rutas realizaranse con saída dende o porto da Pobra do Caramiñal e inclúen transporte marítimo e visitas guiadas, permitindo achegar á veciñanza e ás persoas visitantes ao Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
