POLÍTICA MUNICIPAL

O concerto das Forzas Armadas abre unha brecha no goberno da Pobra

O BNG di que as súas concelleiras non foron informadas e rexeita "contundentemente" a actuación

O alcalde, no centro, na presentación do concerto na Pobra. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

O anuncio dun concerto na Pobra do Caramiñal no marco dos actos de celebración do Día das Forzas Armadas xerou unha brecha no goberno cuatripartito (Nós A Pobra, PSOE, BNG e VIP).

A actuación da Unidade de Música do Cuartel Xeral do Mando de Apoio á Manobra (MAM), prevista para o 6 de xuño, ás 20.00 horas, no Teatro Cine Elma, foi presentada nun acto presidido polo alcalde, José Carlos Vidal, e a concelleira Patricia Lojo.

O anuncio do concerto non gustou ao BNG, que amosou o seu malestar a través dun comunicado. Os nacionalistas aseguran que "as nosas compañeiras do grupo municipal non tiñan coñecemento da iniciativa impulsada pola Alcaldía de celebración do Día das Forzas Armadas Españolas no noso concello".

Rexeitamento

Aseguran ademais que rexeitan "contundentemente" a celebración desta actuación, "nun momento no que os conflitos armados se estenden por todo o planeta e no que millóns de persoas padecen as súas graves consecuencias".

O BNG, afirman, "segue a acreditar nun mundo que se substente na paz, no respecto mutuo, na soberanía dos pobos e na solución dos conflitos pola vía diplomática e por iso repudiamos o brutal incremento destinado a gasto militar por parte dos Gobernos da UE, nomeadamente do Estado español, mentres a cidadanía sofre os intensos e continuos recortes en sanidade, ensino, vivenda ou política social".

En coherencia co anterior, fan "un chamamento a toda a veciñanza da Pobra do Caramiñal a participar na manifestación que vai ter lugar o vindeiro sábado, 30 de maio, ás 12.00 horas, na Vía Norte da cidade de Vigo, en contra da exaltación do militarismo e do belicismo e a favor da paz e da soberanía dos pobos".

Acceso libre e gratuíto

O concerto será gratuíto e o acceso libre ata completar a capacidade do recinto. O repertorio incluirá as seguintes pezas: Yorckscher Marsch, de Ludwig van Beethoven; Versalles, de Serge Lancen; El Año del Dragón, de Philip Sparke; Arabesque, de Samuel Hazo; Louis Armstrong Legend, con arranxos de Giancarlo Gazzani; e Benny Goodman, con arranxos de Naohiro Iwai.

