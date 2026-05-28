POLÍTICA MUNICIPAL
O concerto das Forzas Armadas abre unha brecha no goberno da Pobra
O BNG di que as súas concelleiras non foron informadas e rexeita "contundentemente" a actuación
O anuncio dun concerto na Pobra do Caramiñal no marco dos actos de celebración do Día das Forzas Armadas xerou unha brecha no goberno cuatripartito (Nós A Pobra, PSOE, BNG e VIP).
A actuación da Unidade de Música do Cuartel Xeral do Mando de Apoio á Manobra (MAM), prevista para o 6 de xuño, ás 20.00 horas, no Teatro Cine Elma, foi presentada nun acto presidido polo alcalde, José Carlos Vidal, e a concelleira Patricia Lojo.
O anuncio do concerto non gustou ao BNG, que amosou o seu malestar a través dun comunicado. Os nacionalistas aseguran que "as nosas compañeiras do grupo municipal non tiñan coñecemento da iniciativa impulsada pola Alcaldía de celebración do Día das Forzas Armadas Españolas no noso concello".
Rexeitamento
Aseguran ademais que rexeitan "contundentemente" a celebración desta actuación, "nun momento no que os conflitos armados se estenden por todo o planeta e no que millóns de persoas padecen as súas graves consecuencias".
O BNG, afirman, "segue a acreditar nun mundo que se substente na paz, no respecto mutuo, na soberanía dos pobos e na solución dos conflitos pola vía diplomática e por iso repudiamos o brutal incremento destinado a gasto militar por parte dos Gobernos da UE, nomeadamente do Estado español, mentres a cidadanía sofre os intensos e continuos recortes en sanidade, ensino, vivenda ou política social".
En coherencia co anterior, fan "un chamamento a toda a veciñanza da Pobra do Caramiñal a participar na manifestación que vai ter lugar o vindeiro sábado, 30 de maio, ás 12.00 horas, na Vía Norte da cidade de Vigo, en contra da exaltación do militarismo e do belicismo e a favor da paz e da soberanía dos pobos".
Acceso libre e gratuíto
O concerto será gratuíto e o acceso libre ata completar a capacidade do recinto. O repertorio incluirá as seguintes pezas: Yorckscher Marsch, de Ludwig van Beethoven; Versalles, de Serge Lancen; El Año del Dragón, de Philip Sparke; Arabesque, de Samuel Hazo; Louis Armstrong Legend, con arranxos de Giancarlo Gazzani; e Benny Goodman, con arranxos de Naohiro Iwai.
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Reabre el chiringuito con uno de los atardeceres más bonitos de Galicia: a 1 hora de Santiago y con música en directo
- De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía
- Fallece Antonio Caldeiro, del taller Outlet Neumáticos Milladoiro y emprendedor de turismo rural en la Ribeira Sacra
- No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- De Luis Zahera a Festicultores: así serán las fiestas del barrio de Fontiñas en Santiago