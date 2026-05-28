ACORDO
Portos e Amicos impulsan novas limpezas ambientais nas dársenas do Barbanza
O obxectivo é desenvolver accións de concienciación nas contornas portuarias
O presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantivo unha reunión con Xoán España, director xeral de Amicos, a asociación con sede en Boiro de apoio a persoas con discapacidade, para abordar posibles vías de colaboración entre ambas entidades.
No encontro, ambas partes avanzaron en distintas iniciativas para o desenvolvemento de accións de concienciación e mellora ambiental nas contornas portuarias.
Durante o encontro, o presidente de Portos e o director de Amicos revisaron outras actuacións desenvolvidas pola entidade en colaboración coa Xunta de Galicia e en concreto as vinculadas á Consellería do Mar. España presentou ademais unha proposta de limpeza dos fondos marítimos portuarios de varias dársenas barbanzás a cargo dos asociados de Amicos.
Por parte do ente público, o presidente amosou a total disposición a levar a cabo esta iniciativa, coordinando as actuacións de Amicos con outras actividades que se levan a cabo na dársena para facilitar á entidade á hora de realizar as limpezas. Así mesmo asegurou que estudiarán outras posibles colaboracións futuras.
