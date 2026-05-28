ACTO
Ribeira rende homenaxe á saga Lesmes, memoria viva da fotografía local
Os tres irmáns reciben o cariño da veciñanza tras 71 anos retratando a súa historia
O Concello de Ribeira homenaxeou aos irmáns Lesmes, Flora e Manuel Iglesias Vázquez, coñecidos como ‘Lesmes’, nun acto no que estiveron arroupados por numerosa veciñanza.
A alcaldesa, María Sampedro, destacou que, 71 anos despois da apertura do pequeno negocio familiar de fotografía, "dende Fondevila aprendestes a mirar o mundo. Aí naceu esa sensibilidade tan especial que hoxe emociona persoas en tantos recunchos do planeta".
A isto engadiu que "falar de vós é falar dunha historia de vida. Dunha historia construída con esforzo, con sacrificios, con superación e con moitísimo amor. É falar da vosa familia, dos vosos pais, Manolo e Nina, dos vosos fillos, do álbum de voda dos meus pais ou de tantos ribeirenses que gardamos nas vosas imaxes os nosos recordos de vida".
Apertura dunha pequena tenda en 1955
En 1955, o seu avó, Lesmes Iglesias Ferreiro, inaugurou unha pequena tenda na cidade, collendo o testemuño anos despois o seu fillo, Manuel Iglesias Martínez e, agora, os seus tres netos homenaxeados. Toda unha saga familiar que captura tanto os momentos cotiáns como os máis significativos da vida.
No que vai de 2026, Flora foi premio Goya Fotografía na categoría de postvoda; nominada a mellor fotógrafa de voda de España FEPFI, no certame de cualificacións profesional de obras fotográficas e audiovisuais; colección de honra FEPFI 2026; distinción fotográfica de FEPFI 2026 pola colección de imaxes do seu proceso de quimioterapia; e candidatura ao subcampionato do mundo por equipos con España.
En canto a Manuel, nominado a Goya Fotografía de voda; premio ao mellor fotógrafo de voda España FEPFI 2026; colección de honra FEPFI 2026; premio Cámara de Prata de Europa, é dicir, subcampión europeo en fotografía de voda 2026; e candidatura ao subcampionato do mundo por equipos por España.
Programas e documentais
No mundo audiovisual destaca Lesmes con proxectos propios e outros nos que forma parte dun equipo como, por exemplo, programas para a TVG e os documentais El camino interior, emitido en TVE e en Movistar; Dana: Cómo reconstruir una vida cuando se ha perdido todo, Life’s Ice, un documental sobre o cambio climático gravado en Groenlandia; e Cáscara de Nuez, un documental sobre a convivencia de doce persoas durante a travesía nun barco a vela cruzando o océano Atlántico dende Lanzarote ata Martinica). A estrea desta última peza tivo lugar en Kinépolis, en Madrid, hai un mes e, a partir de xuño, estará dispoñible en Amazon Prime.
Ademais, dende hai dous anos atópase traballando no arquivo fotográfico e audiovisual, que consta de preto dun millón e medio de elementos, e a maior parte xa está catalogado e en proceso de dixitalización, ao tempo que comeza a investigación.
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Reabre el chiringuito con uno de los atardeceres más bonitos de Galicia: a 1 hora de Santiago y con música en directo
- De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía
- No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- Los bonos Activa Comercio se podrán descargar desde este miércoles: estas son las más de 200 tiendas adheridas en Santiago
- Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura