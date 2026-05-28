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POLÍTICA MUNICIPAL

Santiago Freire dimite como concejal del PP y no optará a recuperar la alcaldía de Noia

Su renuncia se hará efectiva en el pleno que se celebra hoy

Santiago Freire abandona la Corporación de Noia y no será candidato a la alcaldía.

Santiago Freire abandona la Corporación de Noia y no será candidato a la alcaldía. / Javier Rosende

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

El exalcalde y actual portavoz del PP de Noia, Santiago Freire, abandona la Corporación local y no optará a recuperar la alcaldía en las municipales de 2027. Su renuncia al acta se hará efectiva en el pleno que se celebra esta tarde.

Freire fue alcalde de Noia desde 2016 hasta el pasado 11 de agosto de 2025, cuando fue desbancado del primer sillón municipal por una moción de censura impulsada por el PSOE, Marea y BNG con el apoyo del exedil del PP Luis Alamancos.

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El pasado 17 de marzo, fue nombrado director territorial de la Consellería de Educación en la provincia de A Coruña, cargo que ostenta desde entonces.

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