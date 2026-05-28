POLÍTICA MUNICIPAL
Santiago Freire dimite como concejal del PP y no optará a recuperar la alcaldía de Noia
Su renuncia se hará efectiva en el pleno que se celebra hoy
El exalcalde y actual portavoz del PP de Noia, Santiago Freire, abandona la Corporación local y no optará a recuperar la alcaldía en las municipales de 2027. Su renuncia al acta se hará efectiva en el pleno que se celebra esta tarde.
Freire fue alcalde de Noia desde 2016 hasta el pasado 11 de agosto de 2025, cuando fue desbancado del primer sillón municipal por una moción de censura impulsada por el PSOE, Marea y BNG con el apoyo del exedil del PP Luis Alamancos.
El pasado 17 de marzo, fue nombrado director territorial de la Consellería de Educación en la provincia de A Coruña, cargo que ostenta desde entonces.
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Reabre el chiringuito con uno de los atardeceres más bonitos de Galicia: a 1 hora de Santiago y con música en directo
- De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía
- Fallece Antonio Caldeiro, del taller Outlet Neumáticos Milladoiro y emprendedor de turismo rural en la Ribeira Sacra
- No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- De Luis Zahera a Festicultores: así serán las fiestas del barrio de Fontiñas en Santiago