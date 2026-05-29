La Andaina Solidaria de Congalsa recauda 10.000 euros y más de 1.500 kilos de alimentos

La X Andaina Solidaria de Congalsa volvió a demostrar el compromiso social de la compañía con Barbanza al lograr recaudar 10.000 euros y reunir más de 1.500 kilos/litros de alimentos no perecederos durante la marcha celebrada el 24 de mayo en A Pobra do Caramiñal.

La iniciativa fue secundada por 350 participantes, de los cuales 29 colaboraron mediante la adquisición del dorsal 0 solidario, contribuyendo así a la causa sin asistir presencialmente a la caminata.

Abraham Benítez entregó la réplica del domen a su ganadora, Keila Mariño. / Cedida

Del total de la recaudación económica, cerca de 1.800 euros procedieron directamente de las inscripciones y de los dorsales 0 solidarios, mientras que el resto de la cantidad, hasta alcanzar los 10.000 euros, fue aportada por la propia compañía como muestra de su compromiso con el tejido social y el sector del mar de la comarca.

Beneficiarios

Los alimentos recogidos serán destinados a Cruz Roja de Ribeira, Cáritas de Santa María A Antiga do Caramiñal, Cáritas Parroquial de Santa Uxía de Ribeira e ICE Renovación. Por su parte, la recaudación económica será repartida a partes iguales entre estas organizaciones y la Cofradía de Pescadores de A Pobra do Caramiñal, incorporada este año por primera vez como entidad beneficiaria para apoyar al sector del mar ante la complicada situación que atraviesa la actividad marisquera en la comarca.

La entrega de lo recaudado tuvo lugar en las instalaciones de Congalsa, en Deán Pequeno (Ribeira), en un acto en el que participó la directora de Relaciones Externas de la compañía, Isabel Cañas, junto a representantes de las entidades beneficiarias.

Dolmen conmemorativo

Durante el encuentro también se hizo entrega de la recreación de un dolmen, realizada por el ribeirense Abraham Benítez y creada especialmente para esta edición de la andaina, que fue sorteada entre los participantes.

Benítez destaca por su labor de voluntariado vinculada a la actividad física y al deporte en la comarca del Barbanza. La ganadora del dolmen, Keila Mariño, recogió su premio esta mañana.

"Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida en esta décima edición de la andaina, que demuestra una vez más la enorme capacidad de solidaridad de nuestra comarca. Haber logrado reunir 10.000 euros y más de 1.500 kilos y litros de alimentos, gracias a la implicación de decenas de trabajadores y sus familias, así como de representantes de diferentes entidades de la comarca y organizaciones colaboradoras, supone un orgullo para Congalsa y nos anima a seguir impulsando iniciativas que generen un impacto positivo en nuestro entorno”, destacó Isabel Cañas.

Proyecto Personas

La andaina solidaria, impulsada a través del Proyecto Personas de Congalsa, volvió a combinar deporte, convivencia y solidaridad en una iniciativa que desde su creación se ha consolidado como una de las acciones sociales de referencia en la comarca del Barbanza.

La directora de Relaciones Externas aprovechó el acto para agradecer la implicación de las entidades colaboradoras en la iniciativa: la Asociación de Amigos do Camiño do Barbanza e Sar-A Orixe, el Concello da Pobra do Caramiñal y la asociación Amicos, cuyos usuarios participaron en la andaina entregando camisetas conmemorativas a los participantes.