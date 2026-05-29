Freire seguirá presidiendo el PP de Noia, que trabaja en la elección de un nuevo candidato a la alcaldía

El exalcalde y exportavoz del PP de Noia, Santiago Freire, seguirá presidiendo la agrupación local tras presentar su renuncia al acta de concejal en el pleno del jueves, mientras el partido trabaja ya en la designación de un nuevo candidato o candidata a las elecciones municipales de 2027.

Un cabeza de lista que, según Freire, se anunciará en las próximas semanas, aunque no quiso aclarar si su relevo saldrá de la Corporación actual o será un líder nuevo. "Hai persoas na actual candidatura para coller o relevo pero tamén podería ser outra persoa afín. A última palabra corresponde á dirección provincial", afirmó.

Nuevas responsabilidades

Respecto a los motivos que le llevaron a dar un paso al lado, asegura que el principal motivo "é a nova responsabilidade que asumín como director territorial de Educación, que fai complicado compatibilizar esta función coa actividade municipal, aínda que seguirei vinculado á actividade política local".

Su puesto en la Corporación noiesa, atendiendo al orden de la candidatura, le corresponde María Teresa Fernández, si bien no está confirmada su incorporación.

Freire se despidió en la sesión plenaria celebrada en la noche del jueves, y lo hizo agradeciendo "aos veciños de Noia pola confianza depositada en nós durante tres eleccións consecutivas, nas que acadamos unha ampla maioría", y también a los que fueron sus socios de gobierno del NOIA".

Inversiones millonarias

Se va además con la "satisfacción" de haber llevado a cabo, a través de cuantiosas inversiones, "unha transformación de Noia a nivel educativo e deportivo, e tamén das infraestruturas, ademais de poñer en valor o seu patrimonio". "Os logros están aí, e son demostrables a pesar de que o actual goberno intenta desacreditar a nosa xestión", afirma.

Destaca las inversiones millonarias en saneamientos y mejora del servicio de abastecimiento de agua (más de 4,5 millones de euros), y en la mejora de los centros educativos (4 M€), así como actuaciones a nivel paisajístico y urbano, la puesta en valor de edificios como Casino de Noia, la creación del Museo do Mar y la habilitación del albergue de peregrinos de A Chaínza, "zona na que se transformou a fábrica de curtidos en Factoría da Mocidade, e onde está proxectada a construción dun centro de día".