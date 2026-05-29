Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LavacollaCGACMarcos Díaz GonzálezDolores VilavedraMilladoiro
instagram

PLENO

Muros condena por unanimidade a agresión homófoba sufrida por un veciño en Santiago

Recibiu insultos, ameazas e foi agredido fisicamente

Casa consistorial de Muros.

Casa consistorial de Muros. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muros

A Corporación aprobou, por unanimidade, unha moción para "expresar a máis firme condena do Concello de Muros ante a agresión homófoba sufrida por un veciño do noso municipio en Santiago de Compostela".

O texto da moción, presentada pola concelleira de Muller e Igualdade, Maruxa Martínez, "traslada toda a solidariedade, apoio e afecto institucional á vítima e ao seu contorno”, ademais de "reafirmar o compromiso do Concello de Muros coa defensa dos dereitos das persoas LGBT e coa tolerancia cero ante calquera manifestación de odio, discriminación ou violencia por razón de orientación sexual ou identidade de xénero".

Ataque á dignidade e á liberdade

Consideran que son "uns feitos intolerables que supoñen un ataque directo á dignidade, á liberdade e aos dereitos fundamentais das persoas LGBT".

Aseguran que, segundo transcendeu, a vítima foi obxecto de insultos e ameazas de carácter homófobo, chegando incluso a sufrir unha agresión física.

Estes comportamentos, engaden, "non poden ser normalizados nin minimizados baixo ningún concepto, xa que representan manifestacións de odio incompatibles cos valores democráticos, coa convivencia e co respecto á diversidade que deben rexer a nosa sociedade".

Valentía da vítima

As administracións públicas, subliñan, "teñen a responsabilidade de posicionarse de maneira clara fronte a calquera forma de discriminación, promovendo espazos seguros, libres e igualitarios para todas as persoas, independentemente da súa orientación sexual ou identidade de xénero".

Noticias relacionadas y más

Así mesmo, a Corporación local recoñece "a valentía da vítima ao denunciar publicamente os feitos sufridos, contribuíndo así á visibilización dunha realidade que segue afectando a moitas persoas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents