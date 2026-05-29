POLÍTICA MUNICIPAL
A oposición de Ribeira pide un pleno para depurar responsabilidades pola gasolineira de Xarás
Estiman que o Concello podería ter que facer fronte a unha indemnización de 4 millóns de euros
O BNG, o PSOE e os edís non adscritos de Ribeira solicitaron un pleno extraordinario monográfico para reclamar e depurar responsabilidades no caso da gasolineira de Xarás, que tivo que ser desmantelada por orde xudicial debido á ilegalidade das licenzas que lle foran concedidas á empresa promotora.
Dende a oposición queren "aclarar as consecuencias económicas millonarias que ten a ilegalización e derruba da gasolineira" e piden "explicacións públicas sobre a situación xudicial e administrativa e que consecuencias pode ter para as arcas municipais", así como "derivar as responsabilidades patrimoniais aos seus causantes".
Informes negativos
"Que paguen os membros do PP e PBBI que outorgaron a licenza", afirmaron nunha rolda de prensa conxunta, na que participaron o portavoz do BNG, Luís Pérez, a concelleira nacionalista Antía Alberte, o edil do PSOE, Francisco Suárez-Puerta, e o concelleiro non adscrito Juan Luis Furones.
Luís Pérez sinalou que as licenzas foron outorgadas no seu día "de forma exprés, a pesar dos informes negativos da Dirección Xeral de Montes contrarios á recualificación dos terreos".
Oscurantismo
Estima que "están en risco 4 millóns de euros das arcas de todos os veciños e veciñas, o que sumado á delicada situación económica, debido á débeda, pode deixar ao Concello nunha situación insostible economicamente", subliñou Pérez.
O edil socialista denunciou un "oscurantismo total" por parte do goberno local, e Furones sinalou que "houbo unha práctica ilegal" e agora, engadiu, "todos os ribeirenses teremos que pagar unha indemnización que non nos corresponde".
- La mayor orquesta de España, con un escenario más largo que un avión, aterriza a 1 hora de Santiago a principios de junio
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- Reabre el chiringuito con uno de los atardeceres más bonitos de Galicia: a 1 hora de Santiago y con música en directo
- Fallece Antonio Caldeiro, del taller Outlet Neumáticos Milladoiro y emprendedor de turismo rural en la Ribeira Sacra
- United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York tras la renovación de la pista de Lavacolla
- Casi 1.300 plazas para mayores en balnearios: diez días todo incluido por menos de 400 euros
- De Luis Zahera a Festicultores: así serán las fiestas del barrio de Fontiñas en Santiago
- Un hombre aparece muerto por una posible sobredosis en un narcopiso del barrio de Santa Marta