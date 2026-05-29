POLÍTICA MUNICIPAL

A oposición de Ribeira pide un pleno para depurar responsabilidades pola gasolineira de Xarás

Estiman que o Concello podería ter que facer fronte a unha indemnización de 4 millóns de euros

Furones, esquerda, Pérez, Suárez-Puerta e Alberte na zona onde estaba a gasolineira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O BNG, o PSOE e os edís non adscritos de Ribeira solicitaron un pleno extraordinario monográfico para reclamar e depurar responsabilidades no caso da gasolineira de Xarás, que tivo que ser desmantelada por orde xudicial debido á ilegalidade das licenzas que lle foran concedidas á empresa promotora.

Dende a oposición queren "aclarar as consecuencias económicas millonarias que ten a ilegalización e derruba da gasolineira" e piden "explicacións públicas sobre a situación xudicial e administrativa e que consecuencias pode ter para as arcas municipais", así como "derivar as responsabilidades patrimoniais aos seus causantes".

Informes negativos

"Que paguen os membros do PP e PBBI que outorgaron a licenza", afirmaron nunha rolda de prensa conxunta, na que participaron o portavoz do BNG, Luís Pérez, a concelleira nacionalista Antía Alberte, o edil do PSOE, Francisco Suárez-Puerta, e o concelleiro non adscrito Juan Luis Furones.

Luís Pérez sinalou que as licenzas foron outorgadas no seu día "de forma exprés, a pesar dos informes negativos da Dirección Xeral de Montes contrarios á recualificación dos terreos".

Oscurantismo

Estima que "están en risco 4 millóns de euros das arcas de todos os veciños e veciñas, o que sumado á delicada situación económica, debido á débeda, pode deixar ao Concello nunha situación insostible economicamente", subliñou Pérez.

O edil socialista denunciou un "oscurantismo total" por parte do goberno local, e Furones sinalou que "houbo unha práctica ilegal" e agora, engadiu, "todos os ribeirenses teremos que pagar unha indemnización que non nos corresponde".

