MEDIO AMBIENTE
Ribeira implica á veciñanza de Carreira na reciclaxe orgánica
O Concello entregou doce caldeiros para residuos orgánicos
O Concello de Ribeira segue coa súa aposta por reforzar a reciclaxe coa entrega de 12 caldeiros á Asociación de Veciños de Carreira para depositar residuos orgánicos no colector marrón.
O concelleiro de Medio Ambiente, Víctor Reiriz, explica que, "se ben é unha acción simbólica, trátase de seguir sensibilizando e incidindo no seu uso por parte da cidadanía. Nesta ocasión, fixémosllelos chegar a unha entidade con numerosos integrantes para chegar a parte dos veciños e veciñas de Carreira".
Reducir a fracción resto
Reiriz convida a toda a poboación a implicarse na redución do peso da fracción resto e "botar man das ferramentas que pon a Administración local á súa disposición e avanzar así cara a unha sociedade máis verde".
Cómpre lembrar que no colector marrón unicamente deberán depositarse residuos orgánicos tales como os restos de froita, verdura, carne e peixe, cunchas de mariscos ou froitos secos, restos de pan, café, infusións, papel de cociña, restos de plantas ou cortizas.
