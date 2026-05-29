MEDIO AMBIENTE

Ribeira implica á veciñanza de Carreira na reciclaxe orgánica

O Concello entregou doce caldeiros para residuos orgánicos

Entrega de caldeiros á Asociación de Veciños de Carreira, en Ribeira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Concello de Ribeira segue coa súa aposta por reforzar a reciclaxe coa entrega de 12 caldeiros á Asociación de Veciños de Carreira para depositar residuos orgánicos no colector marrón.

O concelleiro de Medio Ambiente, Víctor Reiriz, explica que, "se ben é unha acción simbólica, trátase de seguir sensibilizando e incidindo no seu uso por parte da cidadanía. Nesta ocasión, fixémosllelos chegar a unha entidade con numerosos integrantes para chegar a parte dos veciños e veciñas de Carreira".

Reducir a fracción resto

Reiriz convida a toda a poboación a implicarse na redución do peso da fracción resto e "botar man das ferramentas que pon a Administración local á súa disposición e avanzar así cara a unha sociedade máis verde".

Cómpre lembrar que no colector marrón unicamente deberán depositarse residuos orgánicos tales como os restos de froita, verdura, carne e peixe, cunchas de mariscos ou froitos secos, restos de pan, café, infusións, papel de cociña, restos de plantas ou cortizas.

