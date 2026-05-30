EMOTIVO ACTO
Carnota lembra a heroica salvación da tripulación do 'Ariete' sesenta anos despois
A homenaxe reuniu veciñanza, autoridades, militares e superviventes arredor dunha historia de coraxe e humanidade
Carnota acolle un acto cargado de emoción e memoria con motivo do sesenta aniversario do naufraxio do Ariete en Lira, cuxa tripulación conseguiu salvar a vida grazas á valentía, á solidariedade e ao espírito de entrega do pobo carnotán.
No acto conmemorativo participaron membros da Real Irmandade de Veteranos das Forzas Armadas, da Garda Civil e do Mando das Unidades da Forza de Acción Marítima en Ferrol (COMAFER), o alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, e dous dos superviventes do naufraxio.
O acto de homenaxe completouse cunha misa solemne cantada pola Coral Polifónica Mar de Ardora da Escola de Música de Carnota. A continuación, tivo lugar a tradicional procesión, acompañada pola Banda de Música Santa Cruz de Rivadulla. Oficiais do Buque Multipropósito Carnota portaron a imaxe da Virxe, nunha mostra de respecto e lembranza cara a todas as persoas vinculadas a este acontecemento histórico.
Dende o Concello agradecen "a todas as persoas e entidades que contribuíron a manter viva esta historia de coraxe e humanidade, parte da memoria colectiva de Carnota".
