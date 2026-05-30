INAUGURACIÓN
O albergue Portus Apostoli reforza a Noia no Camiño Marítimo e da Volta de Gloria
Nas primeiras semanas de actividade xa recibiu preto dun cento de peregrinos
O albergue Portus Apostoli xa é unha realidade. O alcalde de Noia, Francisco Pérez, presidiu o acto inaugural, logo de que o Concello culminase os traballos necesarios para facer posible a apertura desta infraestrutura, asumindo actuacións fundamentais como a dotación dos servizos de luz, auga e saneamento.
A apertura completouse coa sinatura do convenio de colaboración coa Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), entidade especializada na promoción e difusión dos valores xacobeos, que será a encargada da xestión do albergue.
Nas súas primeiras semanas de actividade, as instalacións xa recibiron arredor dun cento de peregrinos, "consolidando Noia como un enclave fundamental dentro do Camiño Marítimo e da Volta de Gloria", subliñan dende o goberno local.
Novas iniciativas vinculadas ao turismo
Esta actuación, afirman, "marca o inicio dun ano especialmente importante para o turismo no municipio". Ao longo dos próximos meses comezarán a materializarse numerosas iniciativas impulsadas ao abeiro do Plan de Sostibilidade Turística en Destino: a mellora da Oficina de Turismo, a apertura do Museo do Mar, a dixitalización do Museo das Laudas Gremiais, a recuperación e mellora de sendas, a posta en valor dos recursos xacobeos e patrimoniais da vila, a mellora de espazos verdes, a apertura dunha área de estacionamento para autocaravanas e a incorporación de novas actividades náuticas na zona de Abruñeiras.
Estratexia conxunta
A isto súmase "unha firme aposta pola dixitalización e pola creación de sinerxías cos concellos que integran a Ría da Estrela, impulsando unha estratexia turística conxunta que permita fortalecer a promoción do territorio e ofrecer unha experiencia máis completa aos visitantes", engaden.
Un proxecto de futuro "para seguir situando Noia no lugar que merece como referente turístico, cultural e patrimonial de Galicia", conclúen.
- La mayor orquesta de España, con un escenario más largo que un avión, aterriza a 1 hora de Santiago a principios de junio
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- La fórmula de un gigante lácteo con 40.000 vacas y 650 trabajadores para atraer mano de obra a las granjas: 'Nuestra cultura se puede aplicar en Galicia
- Un hombre borracho destroza la terraza de la Cervecería Estudiantil por no querer abonar una consumición al momento
- Casi 1.300 plazas para mayores en balnearios: diez días todo incluido por menos de 400 euros
- Los helicópteros más avanzados de las Fuerzas Armadas ultiman en Santiago su participación en el desfile militar de Vigo
- Santiago y sus alrededores acogen los rodajes de una película sobre la Galicia rural protagonizada por María Vázquez