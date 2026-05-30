O albergue Portus Apostoli reforza a Noia no Camiño Marítimo e da Volta de Gloria

Nas primeiras semanas de actividade xa recibiu preto dun cento de peregrinos

O alcalde, Francisco Pérez, no acto inaugural do albergue de Noia. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O albergue Portus Apostoli xa é unha realidade. O alcalde de Noia, Francisco Pérez, presidiu o acto inaugural, logo de que o Concello culminase os traballos necesarios para facer posible a apertura desta infraestrutura, asumindo actuacións fundamentais como a dotación dos servizos de luz, auga e saneamento.

A apertura completouse coa sinatura do convenio de colaboración coa Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), entidade especializada na promoción e difusión dos valores xacobeos, que será a encargada da xestión do albergue.

Nas súas primeiras semanas de actividade, as instalacións xa recibiron arredor dun cento de peregrinos, "consolidando Noia como un enclave fundamental dentro do Camiño Marítimo e da Volta de Gloria", subliñan dende o goberno local.

Novas iniciativas vinculadas ao turismo

Esta actuación, afirman, "marca o inicio dun ano especialmente importante para o turismo no municipio". Ao longo dos próximos meses comezarán a materializarse numerosas iniciativas impulsadas ao abeiro do Plan de Sostibilidade Turística en Destino: a mellora da Oficina de Turismo, a apertura do Museo do Mar, a dixitalización do Museo das Laudas Gremiais, a recuperación e mellora de sendas, a posta en valor dos recursos xacobeos e patrimoniais da vila, a mellora de espazos verdes, a apertura dunha área de estacionamento para autocaravanas e a incorporación de novas actividades náuticas na zona de Abruñeiras.

Estratexia conxunta

A isto súmase "unha firme aposta pola dixitalización e pola creación de sinerxías cos concellos que integran a Ría da Estrela, impulsando unha estratexia turística conxunta que permita fortalecer a promoción do territorio e ofrecer unha experiencia máis completa aos visitantes", engaden.

Un proxecto de futuro "para seguir situando Noia no lugar que merece como referente turístico, cultural e patrimonial de Galicia", conclúen.

