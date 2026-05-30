CERTAME
O talento regueifeiro da rapazada de Boiro brilla en Goiáns
Alumnos de oito centros educativos crearon coplas sobre a actualidade do municipio
O Pazo de Goiáns acolleu este venres o III Certame de Regueifas organizado polo Concello de Boiro xunto cos equipos de Dinamización da Lingua Galega no que participan os centros de ensino de primaria e secundaria do municipio. O alcalde, José Ramón Romero, e a concelleira de Ensino, Carmen Silva, participaron na apertura da xornada.
Durante o curso o alumnado dos centros de ensino participou nuns obradoiros nos que tiveron a oportunidade de familiarizarse coa regueifa e practicar xogos de palabras. Participaron o CEIP Santa Baia, IES A Cachada, CEIP Santa María do Castro, CEIP de Escarabote, CEIP de Cespón, CEIP Praia Xardín, IES Praia Barraña e CEIP de Abanqueiro.
Os escolares de cada centro crearon coplas sobre temáticas de actualidade e o municipio que presentaron no encontro regueifeiro. Posteriormente gozaron de xogos de improvisación entre os presentadores e representantes dos distintos centros.
A iniciativa ten como finalidade "dar a coñecer á rapazada a poesía oral improvisada en verso e a nosa tradición, explicando a historia regueifeira e outras expresións da improvisación que existen en Galicia", subliñan dende o Concello de Boiro.
Do mesmo xeito, engaden, "preténdese espertar no alumnado vocacións nesta práctica artística cun importante labor didáctico nos contidos de materias como a lingua galega ou música".
