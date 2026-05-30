Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rural de SantiagoRyanairEstudantes Eduardo PondalMalinasEstatuas Mestre Mateo
instagram

CERTAME

O talento regueifeiro da rapazada de Boiro brilla en Goiáns

Alumnos de oito centros educativos crearon coplas sobre a actualidade do municipio

O alcalde e a concelleira de Ensino inauguraron a xornada.

O alcalde e a concelleira de Ensino inauguraron a xornada. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Pazo de Goiáns acolleu este venres o III Certame de Regueifas organizado polo Concello de Boiro xunto cos equipos de Dinamización da Lingua Galega no que participan os centros de ensino de primaria e secundaria do municipio. O alcalde, José Ramón Romero, e a concelleira de Ensino, Carmen Silva, participaron na apertura da xornada.

Durante o curso o alumnado dos centros de ensino participou nuns obradoiros nos que tiveron a oportunidade de familiarizarse coa regueifa e practicar xogos de palabras. Participaron o CEIP Santa Baia, IES A Cachada, CEIP Santa María do Castro, CEIP de Escarabote, CEIP de Cespón, CEIP Praia Xardín, IES Praia Barraña e CEIP de Abanqueiro.

Escolares de Boiro no encontro regueifeiro celebrado no Pazo de Goiáns.

Escolares de Boiro no encontro regueifeiro celebrado no Pazo de Goiáns. / Cedida

Os escolares de cada centro crearon coplas sobre temáticas de actualidade e o municipio que presentaron no encontro regueifeiro. Posteriormente gozaron de xogos de improvisación entre os presentadores e representantes dos distintos centros.

A iniciativa ten como finalidade "dar a coñecer á rapazada a poesía oral improvisada en verso e a nosa tradición, explicando a historia regueifeira e outras expresións da improvisación que existen en Galicia", subliñan dende o Concello de Boiro.

Noticias relacionadas y más

Do mesmo xeito, engaden, "preténdese espertar no alumnado vocacións nesta práctica artística cun importante labor didáctico nos contidos de materias como a lingua galega ou música".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mayor orquesta de España, con un escenario más largo que un avión, aterriza a 1 hora de Santiago a principios de junio
  2. Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
  3. Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
  4. La fórmula de un gigante lácteo con 40.000 vacas y 650 trabajadores para atraer mano de obra a las granjas: 'Nuestra cultura se puede aplicar en Galicia
  5. Un hombre borracho destroza la terraza de la Cervecería Estudiantil por no querer abonar una consumición al momento
  6. Casi 1.300 plazas para mayores en balnearios: diez días todo incluido por menos de 400 euros
  7. Los helicópteros más avanzados de las Fuerzas Armadas ultiman en Santiago su participación en el desfile militar de Vigo
  8. Santiago y sus alrededores acogen los rodajes de una película sobre la Galicia rural protagonizada por María Vázquez

Dezaseis propostas converterán Cee nun referente deportivo este verán

Dezaseis propostas converterán Cee nun referente deportivo este verán

Guillermo Peinado competirá por las medallas en la final de búlder de Alcobendas

Guillermo Peinado competirá por las medallas en la final de búlder de Alcobendas

Galicia potencia el transporte y la logística para impulsar su economía y exportaciones

Galicia potencia el transporte y la logística para impulsar su economía y exportaciones

As dezasete zonas de baño de Ribeira reciben a máxima cualificación sanitaria

As dezasete zonas de baño de Ribeira reciben a máxima cualificación sanitaria

Muere un motorista en una colisión contra un coche entre los municipios de Arbo y Crecente

Muere un motorista en una colisión contra un coche entre los municipios de Arbo y Crecente

En medio de la polémica, abren la convocatoria del Premio CGAC de Investigación y Ensayo sobre arte contemporáneo

En medio de la polémica, abren la convocatoria del Premio CGAC de Investigación y Ensayo sobre arte contemporáneo

Marco Bezzecchi, récord absoluto y 'pole position' en Mugello

Marco Bezzecchi, récord absoluto y 'pole position' en Mugello
Tracking Pixel Contents