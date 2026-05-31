O Museo Valle-Inclán reforza o seu atractivo turístico con 1.145 visitas ata maio

O turismo cultural reforza A Pobra como alternativa á masificación

Grupo de rapaces e monitores de Nova York e Dubai no Museo Valle-Inclán da Pobra.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

O Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal recibiu, entre xaneiro e maio, un total de 1.145 persoas e consolida unha tendencia crecente de visitantes, segundo informa o seu director, Antonio González Millán.

A análise das procedencias indica que, de Galicia, destacan os visitantes da provincia de Pontevedra, seguidos de preto polos da Coruña e da área metropolitana de Santiago de Compostela. A nivel nacional a afluencia maioritaria chegou dende Madrid e as comunidades da cornixa atlántica e do norte peninsular, e no panorama internacional destacan os turistas chegados de Escocia, Portugal, Venezuela, EE.UU., México, Arxentina, Alemaña, Polonia, Suíza, Bélxica ou Andorra.

Grupos de Nova York e Dubai

Entre os grupos que visitaron o museo este mes, destacou o da rapazada e familiares congregados polo Trofeo Internacional Congalsa Solidaria, de fútbol base do Concello da Pobra do Caramiñal. O organizador do torneo, Julio Antonio Mariño Neira, acompañou aos 36 rapaces dos equipos Real Olé FC de Nova York e Fursan Hispania de Dubai, acompañados polos seus respectivos monitores Patrick Álvarez e Pablo Coira.

Un momento da visita do grupo internacional de escolares.

Todos eles foron recibidos polo director do museo, Antonio González, a auxiliar de administración Dolores Devesa Casais, e a técnica, Sara Barbazán Domínguez, que actuou de intérprete.

González Millán asegura que este dato positivo de afluencia ao Museo Valle-Inclán é, probablemente, "un sinal da exploración que as persoas que visitan Galicia fan sobre lugares alén da masificación que degrada o sector turístico" e da busca "dos usos alternativos que ofrecen os museos, centros de interpretación e outras coleccións". Subliña ademais "o rol favorecedor destes recursos para progresar na desestacionalización dos fluxos de viaxeiros".

La tía de Arancha y Luis Lorenzo, a su cuidadora: "Me tienen secuestrada. No me dejan irme a Asturias"

El Raxoi certifica su regreso a la OK Liga Iberdrola

"A soidade non desexada é unha pandemia": Loli Gómez se estrena en las tardes de TVG para buscar compañía a quienes viven solos

Así es el pueblo gallego donde Ana de Armas rueda su nueva serie: con balcones de colores y el mejor pulpo de Galicia

Candidatos para el cambio en Cuba

A Silveira de Kiko da Silva, 31 de maio de 2026

'Compostela nocturna, mírame!', muestra que gana eco en Santiago: llega a Cornes

¿Quieres trabajar en Cortizo? La multinacional impulsa este lunes en su campus de Padrón una jornada de empleo y atracción de talento
