BALANCE
O Museo Valle-Inclán reforza o seu atractivo turístico con 1.145 visitas ata maio
O turismo cultural reforza A Pobra como alternativa á masificación
O Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal recibiu, entre xaneiro e maio, un total de 1.145 persoas e consolida unha tendencia crecente de visitantes, segundo informa o seu director, Antonio González Millán.
A análise das procedencias indica que, de Galicia, destacan os visitantes da provincia de Pontevedra, seguidos de preto polos da Coruña e da área metropolitana de Santiago de Compostela. A nivel nacional a afluencia maioritaria chegou dende Madrid e as comunidades da cornixa atlántica e do norte peninsular, e no panorama internacional destacan os turistas chegados de Escocia, Portugal, Venezuela, EE.UU., México, Arxentina, Alemaña, Polonia, Suíza, Bélxica ou Andorra.
Grupos de Nova York e Dubai
Entre os grupos que visitaron o museo este mes, destacou o da rapazada e familiares congregados polo Trofeo Internacional Congalsa Solidaria, de fútbol base do Concello da Pobra do Caramiñal. O organizador do torneo, Julio Antonio Mariño Neira, acompañou aos 36 rapaces dos equipos Real Olé FC de Nova York e Fursan Hispania de Dubai, acompañados polos seus respectivos monitores Patrick Álvarez e Pablo Coira.
Todos eles foron recibidos polo director do museo, Antonio González, a auxiliar de administración Dolores Devesa Casais, e a técnica, Sara Barbazán Domínguez, que actuou de intérprete.
González Millán asegura que este dato positivo de afluencia ao Museo Valle-Inclán é, probablemente, "un sinal da exploración que as persoas que visitan Galicia fan sobre lugares alén da masificación que degrada o sector turístico" e da busca "dos usos alternativos que ofrecen os museos, centros de interpretación e outras coleccións". Subliña ademais "o rol favorecedor destes recursos para progresar na desestacionalización dos fluxos de viaxeiros".
- La mayor orquesta de España, con un escenario más largo que un avión, aterriza a 1 hora de Santiago a principios de junio
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- La fórmula de un gigante lácteo con 40.000 vacas y 650 trabajadores para atraer mano de obra a las granjas: 'Nuestra cultura se puede aplicar en Galicia
- Un hombre borracho destroza la terraza de la Cervecería Estudiantil por no querer abonar una consumición al momento
- Casi 1.300 plazas para mayores en balnearios: diez días todo incluido por menos de 400 euros
- No descartamos que Ryanair deje Lavacolla si siguen subiendo los costes
- Los helicópteros más avanzados de las Fuerzas Armadas ultiman en Santiago su participación en el desfile militar de Vigo