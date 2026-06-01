Más de 150 voluntarios recogieron dos toneladas de residuos en el litoral de Corrubedo
La iniciativa se llevó a cabo entre las playas de A Ladeira y Balieiros
Más de 150 voluntarios y voluntarias participaron este fin de semana en una recogida de residuos en la costa de Corrubedo (RIbeira), promovida por el Concello y Grip Surf School y en la que colaboraron varias firmas y entidades, entre ellas, la joyería Jael.
La actividad se llevó a cabo entre las playas de A Ladeira y Balieiros y en ella se recogieron unas dos toneladas de basura, entre plásticos, bidones de aceite y otros residuos.
Junto a los voluntarios participaron también la alcaldesa, María Sampedro, y los ediles de Mar e Promoción do Litoral, Fernando Abraldes, y de Medio Ambiente, Víctor Reiriz.
Voluntarios de diferentes edades participaron en la recogida manual de residuos marinos y basura acumulada en la costa, contribuyendo a la mejora y conservación de este espacio natural.
Además del importante resultado obtenido en términos de limpieza, la jornada destacó por su carácter educativo y de sensibilización ambiental, fomentando valores de respeto y cuidado del medio natural entre vecinos, visitantes y familias.
- Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla
- El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
- Así es el pueblo gallego donde Ana de Armas rueda su nueva serie: con balcones de colores y el mejor pulpo de Galicia
- Una pelea multitudinaria frente al pub Stilo reaviva las denuncias vecinales por la inseguridad en Santiago
- El aeropuerto de Santiago estrena ruta directa con Ámsterdam: KLM aterriza por primera vez en Galicia
- Teo distingue como hijos adoptivos a Villares, Balboa, Hugo Vázquez y otorga mención de honor al Colectivo A Rula
- Detenido un hombre en Santiago tras herir a otro en el pecho con una botella rota junto al pub Stilo
- Dos nuevos doctores honoris causa de la USC