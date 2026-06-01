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Más de 150 voluntarios recogieron dos toneladas de residuos en el litoral de Corrubedo

La iniciativa se llevó a cabo entre las playas de A Ladeira y Balieiros

Participantes en la recogida de basura que tuvo lugar en Corrubedo.

Participantes en la recogida de basura que tuvo lugar en Corrubedo. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

Más de 150 voluntarios y voluntarias participaron este fin de semana en una recogida de residuos en la costa de Corrubedo (RIbeira), promovida por el Concello y Grip Surf School y en la que colaboraron varias firmas y entidades, entre ellas, la joyería Jael.

La actividad se llevó a cabo entre las playas de A Ladeira y Balieiros y en ella se recogieron unas dos toneladas de basura, entre plásticos, bidones de aceite y otros residuos.

Junto a los voluntarios participaron también la alcaldesa, María Sampedro, y los ediles de Mar e Promoción do Litoral, Fernando Abraldes, y de Medio Ambiente, Víctor Reiriz.

Voluntarios de diferentes edades participaron en la recogida manual de residuos marinos y basura acumulada en la costa, contribuyendo a la mejora y conservación de este espacio natural.

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Además del importante resultado obtenido en términos de limpieza, la jornada destacó por su carácter educativo y de sensibilización ambiental, fomentando valores de respeto y cuidado del medio natural entre vecinos, visitantes y familias.

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