A Deputación eloxia en Outes o "impulso veciñal" que conseguiu recuperar tras medio século a Feira dos Carros
As deputadas de Cultura, Natividade González, e Lingua, Sol Agra, reuníronse cunha representación da asociación que organizou a cita
As deputadas de Cultura e Lingua da Deputación da Coruña, Natividade González e Sol Agra, respectivamente, reuníronse en Outes cunha representación da Asociación Veciñal Feira dos Carros de Cando, un encontro que lles permitiu coñecer máis de preto a súa actividade e no que destacaron o «impulso veciñal organizado» na recuperación das tradicións e na dinamización cultural.
As deputadas puxeron en valor o traballo da entidade, cun cento de persoas asociadas, sobre todo grazas ao pulo dunha xunta directiva na que é moi salientable o papel de xente moza.
«Grazas ao seu empeño, este ano recuperaron a tradicional Feira dos Carros, que levaba máis de cincuenta anos sen celebrarse, cun rotundo éxito de participación», subliñou Sol Agra.
«Para a Deputación da Coruña é moi importante seguir de preto, e apoiar no que sexa posible, entidades profundamente comprometidas coa cultura», expresou Natividade González.
As deputadas tamén reivindicaron a importancia do tecido veciñal nos concellos da provincia da Coruña, especialmente nos rurais, subliñando o papel «esencial» que xogan para a dinamización social e cultural.