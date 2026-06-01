Noia, Outes y Lousame se alían para la formación laboral en el sector forestal

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, participó este lunes en la inauguración del taller de empleo dual que organizan conjuntamente los concellos de Noia, Lousame y Outes y en el que se formarán 20 personas durante 9 meses en actividades auxiliares de conservación y mejora de montes y de aprovechamientos forestales.

La inversión autonómica es de 522.500 euros, incluidos 67.500 euros en 15 incentivos que consisten en 3.000 euros para las empresas por persona contratada y 1.500 euros para los ayuntamientos por cada alumno contratado tras finalizar el taller.

Además, aquellos concellos que realicen diagnósticos de empleabilidad recibirán a mayores otros 2.000 euros. La Xunta asume tanto la financiación de la formación como los costes salariales derivados de los contratos del alumnado.

Los alumnos realizarán 36 actuaciones de conservación, mejora ambiental y acondicionamiento de espacios públicos y forestales en los tres municipios: desbroces, podas, eliminación de especies invasoras y recuperación de parcelas.

Do Campo dijo que en toda Galicia está prevista una inversión de 48 millones de euros, entre este año y el que viene, para un centenar de talleres de empleo en los que se formarán 2.000 personas desempleadas.

En la primera convocatoria, en la provincia de A Coruña se aprobaron 20 talleres de empleo, con una inversión de casi 10 millones de euros, para formar a 400 alumnos. En la comarca del Barbanza se llevaron a cabo 4 talleres de formación dual, en Noia, Muros, Boiro y Ribeira, por un importe de casi 2 millones de euros. Estas acciones van dirigidas a mejorar las oportunidades laborales de 80 personas desempleadas.

En Noia, los participantes en el taller llevarán a cabo tareas de desbroce, poda y eliminación de especies invasoras en las parcelas de A Chaínza, Praza de San Lázaro, Monte do Bolo, entorno del local social de A Barquiña, Praza de Bergondo, Praza de Sofreixos, jardines Felipe de Castro, alameda, Praza das Angustias, Praza Campo da Feira, paseo marítimo y calle Antón Avilés, así como en espacios de los malecones de Gasset, Cadarso y San Lázaro.

Además, actuarán en el entorno del local social de Barro con trabajos de poda y eliminación de especies invasoras. En el campo de fútbol de Pontenafonso ejecutarán desbroces, podas, talas, plantaciones y acondicionamiento de la parcela.

También realizarán labores de desbroce, retirada de árboles caídos y eliminación de especies invasoras en las parcelas de Castelo de Nimo y Campo das Rodas.

En Outes harán actividades auxiliares de conservación y mejora de montes en parcelas de Volta do Cercado, Pedregal y Medoñas.

Y en Lousame, desbroces, podas y eliminación de invasoras en el bosque de Neno-A Silva, en la parcela de la depuradora de Rebullo, en la finca exterior Castro Comparada, en los entornos del consistorio, del colegio de A Silva, del centro de día y del local social y la pista polideportiva de Vilacoba.

También harán trabajos de limpieza y acondicionamiento en dos parcelas del monte de Filgueira y en cinco del antiguo poblado de la mina de San Finx.

Cada proyecto tendrá un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes, con una duración de nueve meses. La selección del alumnado priorizará a las personas con especiales dificultades de inserción laboral, como mujeres, víctimas de violencia de género, emigrantes retornados, personas desempleadas de larga duración, mayores de 52 años o personas sin titulación superior, así como personas con discapacidad o beneficiarias de la renta básica de inserción.

Igual que en la primera convocatoria, se primará la formación en certificados profesionales de la familia agraria y de seguridad y medio ambiente o que incluya obras o servicios vinculados al ámbito de la prevención de incendios y restauración de las masas forestales afectadas por el fuego en 2025.

María Sampedro y María Maroñas, en el centro, con los alumnos del taller conjunto de Ribeira y O Porto do Son. / Cedida

Y la casa de cultura de Xuño (O Porto do Son) acogió la presentación de una nueva edición del taller de empleo Tahúme, que comparten e impulsan los concellos de Ribeira y O Porto do Son.

Al acto asistieron el director territorial de Emprego, Juan José Couce Prego; la teniente de alcalde sonense, María Maroñas; la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro; y ediles de los dos gobiernos municipales.

En este programa, que combina formación teórica y práctica, se formarán 20 personas durante nueve meses en las especialidades de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble; actividades auxiliares en aprovechamientos forestales y en conservación y mejora de montes; carpintería; y mueble.

Además, recibirán formación en competencias digitales, igualdad, medio ambiente, orientación laboral o autoempleo, entre otras.

Por otro lado, el alumnado participante que no tenga el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) recibirá formación específica para su preparación y obtención.

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Este programa cuenta con el apoyo de la Xunta, que aporta 546.552 euros.