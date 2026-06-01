Las réplicas de seis instrumentos medievales del pórtico de la iglesia de San Martiño sonarán en el Noia Harp Fest

La iglesia noiesa de San Francisco acogerá el uno de agosto a las 12.30 horas un concierto muy especial, en el marco del Festival Internacional de Arpa (Noia Harp Fest), para el que se utilizarán las réplicas de seis instrumentos medievales que forman parte de la decoración de la arquivolta del pórtico del templo de San Martiño.

Se trata de dos arpas, un salterio, una viola de arco, una viola de mano y un rabel.

El concierto lo protagonizará el prestigioso arpista Manuel Vilas, reconocido internacionalmente por su especialización en arpas históricas y por la recuperación del patrimonio musical, que actuará junto al grupo de música antigua Entrebescant, una formación que destaca por su interpretación rigurosa de repertorios medievales.

Dichas piezas son copias fidedignas reconstruidas por el Noia Harp Fest y el Concello de Noia en 2018, basándose en la iconografía original del pórtico. Las réplicas de estos instrumentos fueron construidas por los luthieres Luis Martíns y Carlos do Viso.

El arpista Manuel Vilas protagonizará el concierto con las réplicas de los instrumentos en la iglesia de San Francisco. / Cedida

La arquivolta fue realizada en 1434 y parece una reminiscencia tardía de los pórticos románicos, cuyo máximo exponente es el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago.

El concierto permitirá escuchar el sonido real de las figuras pétreas de la iglesia gracias a un minucioso trabajo de luthiería e investigación histórica. Entrebescant y Vilas fusionan así la técnica interpretativa de vanguardia con la sonoridad auténtica de los instrumentos del siglo XV, convirtiendo el patrimonio arquitectónico en música viva en un marco único.

Ya por la tarde, a las 20.00 horas, el claustro del templo de San Francisco acogerá el concierto de la arpista Neleta Ortiz, una de las figuras más activas en la investigación de nuevos repertorios y en la divulgación musical de prestigio.

Con su propuesta, que integra el arpa clásica con una estética cuidada, Ortiz presentará en Noia una obra para arpa y violonchelo inédita del compositor italiano Enrico Mainardi, fruto de una honda investigación sobre su legado.

Integrantes del grupo Entrebescant, que interpreta y recupera música medieval y tradicional ibérica. / Cedida

Esta interpretación, que destaca por su relevancia académica, contará con la colaboración del reconocido cellista Thomas Piel en una propuesta que recupera material histórico para el instrumento.

El concierto, organizado de forma conjunta por el Noia Harp Fest y la Asociación Española de Arpistas, cuenta con una consolidada infraestructura logística que garantiza la sonorización técnica necesaria para un espacio tan singular como el claustro.

Ambos conciertos serán de acceso libre hasta completar el aforo.

El Noia Harp Fest, que este año alcanza su edición número trece, es una iniciativa promovida por Nalgures Producións y cuya dirección artística recae en la Asociación Cultural Noia Harp Fest. El evento cuenta con el apoyo del Concello y de la Xunta. También colaboran el Liceo de Noia, la Asociación Española de Arpistas, la Diputación de A Coruña y Acción Cultural Española.

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El festival se abrirá el 30 de julio en el Coliseo Noela con el concierto de Maeve Gilchrist. El 31 será el turno de Siobhán Armstrong en la iglesia de Santa María A Nova. Y el 1 de agosto actuarán Manuel Vilas y Entrebescant en la iglesia de San Francisco; Neleta Ortiz, en el claustro de dicho templo; y Sona Jobarteh en la Praza do Tapal.