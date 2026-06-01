Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proyectos minerosInseguridad en SantiagoCalzados AnteloPAU en Santiago¿Adelanto electoral?
instagram

Setenta persoas estrean as andainas polo Camiño da ría de Muros-Noia do Club de Xubilados de Lousame

O prazo de inscrición para a próxima etapa, Fontefría-Bertamiráns, que terá lugar o domingo 7 de xuño, xa está aberto

Participantes na andaina organizada polo Club de Xubilados de Lousame.

Participantes na andaina organizada polo Club de Xubilados de Lousame. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Lousame

Gran participación na primeira etapa das andainas polo Camiño a Santiago da ría de Muros-Noia que organiza o Club de Xubilados de Lousame, en colaboración co Concello. Setenta persoas tomaron parte na primeira camiñata, que tivo lugar este domingo entre Portobravo e Fontefría. Unha participación moi significativa, xa que a media de participación en anteriores edicións era de cincuenta persoas.

O tempo acompañou e foron moitas as persoas que se animaron a facer este percorrido de 13 quilómetros seguindo a beira do río Vilacoba ata San Xusto. A andaina estivo guiada polo técnico municipal de Deportes, Germán Romero, mentres que o técnico municipal de Voluntariado, Xosé Manuel Outeiral, pechaba a expedición, para que a xente puidera facer o percorrido ao ritmo que lle resultase máis accesible.

A pesar de ser a etapa tecnicamente máis complicada, polas características do terreo, non houbo que lamentar incidencia ningunha. A etapa foi fiel á súa fama como unha das máis fermosas desta ruta xacobea, tanto polas fermosas e continuas paisaxes de bosque de ribeira como polos elementos patrimoniais presentes (papeleiras de Brandia, mosteiro de Toxosoutos...) rematando nas fervenzas de Toxosoutos.

Próxima etapa

Por outra banda, o Club de Xubilados de Lousame abriu este luns as inscricións para a segunda etapa, que terá lugar o domingo 7 de xuño, entre Fontefría e Bertamiráns.

“É a etapa máis sinxela porque é practicamente chan ou con pendente descendente na súa maioría e xa se pode levar calzado normal porque vai por pistas forestais e asfalto”, puntualiza Germán Romero.

As inscricións están abertas no Club de Xubilados de Lousame, na páxina web www.bandoticket.com ou enviando un whatsapp ao número 653 221 655. O prezo por participar é de 5 euros, que serve para custear o autobús para levar aos camiñantes do punto de encontro (a Praza Teodomiro Hidalgo de Lousame) a Fontefría e para traelos de volta dende Bertamiráns.

Noticias relacionadas

Finalmente, o domingo 14 de xuño terá lugar a derradeira etapa entre Bertamiráns e a Praza do Obradoiro, 14 km de dificultade media, xa que hai algunha pendente, pero non moi pronunciada. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents